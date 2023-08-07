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Emekliye 31,92 net zam tablosu çantada! 2 aya kalmadan ek zam da yolda! İntibak - seyyanen artış - refah payıyla 7.500 TL, 8.000 TL maaşlılar...

Ocak ayı zammı için yapılan yeni hesaplamalar vatandaşları heyecanlandırdı. Emeklilerinin maaşına enflasyon artışı yapılırken, ek iyileştirme de devreye girecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ''SSK ve Bağkur emeklileri açısından ve diğer emekliler açısından ve memurlar açısından da bir refah payı beklentisi zaten var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı. Öyle gözüküyor ki bu oranların üzerine çıkılacak ve ocak ayında bir refah payı da eklenecek.'' dedi. İşte tahminlerle hesaplı maaş tablosu ve Erdem'in açıklamalarının tamamı...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 14:06 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 14:06
Emekliye 31,92 net zam tablosu çantada! 2 aya kalmadan ek zam da yolda! İntibak - seyyanen artış - refah payıyla 7.500 TL, 8.000 TL maaşlılar... 1

Temmuz ayıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri yeni maaşlarına kavuştu ve ocak ayındaki zam miktarına dair ilk ipucu görünmeye başladı. Temmuz ayı enflasyonu %9'un üzerinde açıklandı ve beş veri daha açıklanmayı bekliyor. Bu gelişmelerin ardından, uzman isimlerden flaş açıklamalar ve hesaplamalar geldi. Ocak'ta kim, ne kadar alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ek zam için ekim ayını işaret etti ve ekledi ''Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'la konuştuk. "Ekim ayında Meclis açıldığında emeklilerle ilgili yeni bir düzenleme yapılacak mı?" diye sorduk. "Olabilir" dedi. İşte detaylar...

Emekliye 31,92 net zam tablosu çantada! 2 aya kalmadan ek zam da yolda! İntibak - seyyanen artış - refah payıyla 7.500 TL, 8.000 TL maaşlılar... 2

Ocak ayında değişecek maaşlarla ilgili şimdiden hesaplamalar yapılmaya başlandı. Emeklilerinin maaşına enflasyon artışı + ek iyileştirme yapılacak.

Emekliye 31,92 net zam tablosu çantada! 2 aya kalmadan ek zam da yolda! İntibak - seyyanen artış - refah payıyla 7.500 TL, 8.000 TL maaşlılar... 3

Enflasyon zammı için 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisine bakılacak. İlk veri de geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9.49 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geriye 5 aylık enflasyon verisi kaldı.

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