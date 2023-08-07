Emekliye 31,92 net zam tablosu çantada! 2 aya kalmadan ek zam da yolda! İntibak - seyyanen artış - refah payıyla 7.500 TL, 8.000 TL maaşlılar...

Temmuz ayıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri yeni maaşlarına kavuştu ve ocak ayındaki zam miktarına dair ilk ipucu görünmeye başladı. Temmuz ayı enflasyonu %9'un üzerinde açıklandı ve beş veri daha açıklanmayı bekliyor. Bu gelişmelerin ardından, uzman isimlerden flaş açıklamalar ve hesaplamalar geldi. Ocak'ta kim, ne kadar alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ek zam için ekim ayını işaret etti ve ekledi ''Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'la konuştuk. "Ekim ayında Meclis açıldığında emeklilerle ilgili yeni bir düzenleme yapılacak mı?" diye sorduk. "Olabilir" dedi. İşte detaylar...
Ocak ayında değişecek maaşlarla ilgili şimdiden hesaplamalar yapılmaya başlandı. Emeklilerinin maaşına enflasyon artışı + ek iyileştirme yapılacak.
Enflasyon zammı için 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisine bakılacak. İlk veri de geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9.49 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geriye 5 aylık enflasyon verisi kaldı.