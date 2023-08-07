Emekliye 31,92 net zam tablosu çantada! 2 aya kalmadan ek zam da yolda! İntibak - seyyanen artış - refah payıyla 7.500 TL, 8.000 TL maaşlılar...

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Temmuz ayıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri yeni maaşlarına kavuştu ve ocak ayındaki zam miktarına dair ilk ipucu görünmeye başladı. Temmuz ayı enflasyonu %9'un üzerinde açıklandı ve beş veri daha açıklanmayı bekliyor. Bu gelişmelerin ardından, uzman isimlerden flaş açıklamalar ve hesaplamalar geldi. Ocak'ta kim, ne kadar alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ek zam için ekim ayını işaret etti ve ekledi ''Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'la konuştuk. "Ekim ayında Meclis açıldığında emeklilerle ilgili yeni bir düzenleme yapılacak mı?" diye sorduk. "Olabilir" dedi. İşte detaylar...