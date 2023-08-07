Kooperatif marketleri 23 üründe sürpriz yaptı! Tarım Kredi 7-17 Ağustos 2023 kataloğu yayınlandı! Fiyat listesi: Şampuanlar 40 TL altına düştü!

1

Kooperatif marketleri 23 üründe sürpriz yaptı! Tarım Kredi 7-17 Ağustos 2023 kataloğu yayınlandı! Bu hafta peçete 12,90, tuvalet kağıdı 159,90, ped 37,90'a düştü. Ailelerin pek çok üründe fiyat araştırması yaptığı zincir marketlerden biri de Tarım Kredi Marketleri. Her ay bir çok üründe indirim kampanyası başlatan Tarım Kredi Kooperatif marketleri 7 - 17 Ağustos 2023 tarihlerinde geçerli indirimli ürünlerini tek tek duyurdu. İşte tüm liste.