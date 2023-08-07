Kooperatif marketleri 23 üründe sürpriz yaptı! Tarım Kredi 7-17 Ağustos 2023 kataloğu yayınlandı! Fiyat listesi: Şampuanlar 40 TL altına düştü!

Tarım Kredi Kooperatif marketleri yeni kataloğunu açıkladı ve Ağustos kampanyaları başladı. 7-17 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni kataloğunu duyuran zincir marketleri uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunan marketler arasında yer alıyor. Yeni katalog çeşitli ihtiyaçları karşılayacak ürünlerle dolu. Hem kaliteli ürünleri müşterilere sunmayı hem de uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatını amaçlayan marketler, bu hafta özellikle şampuan, ped gibi kişisel temizlik ürünleri ile öne çıkarıyor. İşte fiyat listesi.
Kooperatif marketleri 23 üründe sürpriz yaptı! Tarım Kredi 7-17 Ağustos 2023 kataloğu yayınlandı! Bu hafta peçete 12,90, tuvalet kağıdı 159,90, ped 37,90'a düştü. Ailelerin pek çok üründe fiyat araştırması yaptığı zincir marketlerden biri de Tarım Kredi Marketleri. Her ay bir çok üründe indirim kampanyası başlatan Tarım Kredi Kooperatif marketleri 7 - 17 Ağustos 2023 tarihlerinde geçerli indirimli ürünlerini tek tek duyurdu. İşte tüm liste.