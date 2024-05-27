Emekliye 31 bin 333 TL yeni maaş müjdesi! 10.000, 11.350 TL alanlar...

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Türkiye'de milyonlarca emekli, Kurban Bayramı'nı sabırsızlıkla bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesinde emeklilere yapılacak ikramiye ödemeleri büyük bir merakla bekleniyor. Ancak bu sene bir değişiklik var: Haziran ayında erken maaş ödemeleri gündemde! Bu gelişmenin ardında, emeklilerin bayram öncesinde daha rahat bir döneme girmelerinin hedeflendiği düşünülüyor.