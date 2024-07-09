Emekliye 3.000 TL seyyanen zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur'luya ek zamla 12.000 TL kök maaş geliyor! 9.350, 10.150 TL taban aylık alanlar...

1 Yüzde 24.73'lük zamla birlikte kök aylığı 10 bin liranın altında kalan ve bu seviyede kalmaya devam eden emekliler için büyük bir adım atılıyor. Hükümet, yeni bir taban aylık düzenlemesiyle emeklilerin gelirini artırmayı hedefliyor. En az 12 bin lira seviyesinde bir taban maaşın gündeme geldiği öğrenildi.

2 1.8 MİLYON KİŞİ 10 BİN TL'NİN ALTINDA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Bakanlar Kurulu toplantısında istihdam politikalarına ilişkin sunum yaparken, kök maaşı 10 bin liranın altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonunun bu rakamın üstüne çıktığı bilgisini verdiği öğrenildi. Işıkhan'ın 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşının ise 10 bin liranın altında kaldığını dile getirdiği bildirildi.