Emekliye %30 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL en düşük maaş ve seyyanen zam yolda! 10.000, 11.250 TL alanlar...

1 2024 Temmuz ayında milyonlarca kişinin maaşında artış yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra kamu çalışanları da bu artıştan faydalanacak. Memurlar, memur emeklileri ve kamu işçilerine %10 oranında zam yapılacak ve enflasyon farkı ödemesi gerçekleştirilecek. İşte, Temmuz zamları hakkında merak edilen detaylar...

2 Ocak ayında yüzde 49.25 ile eşit zam alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin şimdi gözü Temmuz ayında yapılacak iyileştirmelere çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında yani her 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar artış yapılıyor.