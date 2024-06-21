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Emekliye %30 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL en düşük maaş ve seyyanen zam yolda! 10.000, 11.250 TL alanlar...

Emekli maaşlarıyla ilgili yeni düzenlemeler için çalışmalar sürüyor. Taban maaş altındaki emeklilerin sıfır zam almalarını önlemek amacıyla kök aylıklara seyyanen artış formülü üzerinde duruluyor. Bu formül, kök aylıkların belli bir seviyeye çıkartılıp ardından Temmuz artışının yapılmasını öngörüyor. Peki, temmuzda emekli zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte merak edilen maaşlar...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 06:29 Güncelleme 21 Haziran 2024, 06:29
Emekliye %30 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 15.000 TL en düşük maaş ve seyyanen zam yolda! 10.000, 11.250 TL alanlar... 1

2024 Temmuz ayında milyonlarca kişinin maaşında artış yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra kamu çalışanları da bu artıştan faydalanacak. Memurlar, memur emeklileri ve kamu işçilerine %10 oranında zam yapılacak ve enflasyon farkı ödemesi gerçekleştirilecek. İşte, Temmuz zamları hakkında merak edilen detaylar...

Emekliye %30 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 15.000 TL en düşük maaş ve seyyanen zam yolda! 10.000, 11.250 TL alanlar... 2

Ocak ayında yüzde 49.25 ile eşit zam alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin şimdi gözü Temmuz ayında yapılacak iyileştirmelere çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında yani her 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar artış yapılıyor.

Emekliye %30 zam hesabı yapıldı! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 15.000 TL en düşük maaş ve seyyanen zam yolda! 10.000, 11.250 TL alanlar... 3

Bu temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25-30 arasında oluşması beklenen 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alıyor.

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