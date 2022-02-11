Emekliye 30 bin TL müjdesi kamu bankalarından geldi! 1,55 faizle yalnızca emekli olanlar hemen alabilecek! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...
Emekli vatandaşları ekonomik anlamda rahatlatmak amacıyla Halkbank tarafından emeklilere özel 'Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi' kampanyası ile düşük faizli kredi imkanı sağlıyor. Uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi çekebilecekler. Bütçelerini planlamak isteyenler veya borç kapatmak gibi nedenlerden dolayı kredi çekmek istiyor ve bunu kolay geri ödeme koşulları ile sağlamak isytiyor. Devlet bankaları arasında yer alan Halkbank, emekli vatandaşlar için ayrıcalıklı kampanyalar sunuyor. Emekli vatandaşların ilgi gösterdiği Halkbank emekli kredisine ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik. Mutlu emeklilik ihtiyaç kredisi başvuru yapmak için şartlar neler? İşte tüm merak edilenler...
11.02.2022 12:19
- Son Güncelleme: 11.02.2022 12:19
Emekli olan ve acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Halkbank üzerinden son dakika kredi haberi ile birlikte başvurularını gerçekleştirebilecek ve istedikleri zaman kredi onayı alabilecek. Halkbank tarafından yayınlanan duyuruda; "Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,55'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredimizdir." denildi. Peki, kimler krediden yararlanacak? İşte detaylar!