Emekliye 30 bin TL müjdesi kamu bankalarından geldi! 1,55 faizle yalnızca emekli olanlar hemen alabilecek! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...

Emekli olan ve acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Halkbank üzerinden son dakika kredi haberi ile birlikte başvurularını gerçekleştirebilecek ve istedikleri zaman kredi onayı alabilecek. Halkbank tarafından yayınlanan duyuruda; "Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,55'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredimizdir." denildi. Peki, kimler krediden yararlanacak? İşte detaylar!