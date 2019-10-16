144 yıllık rüya gerçek oluyor! 50 il merakla bekliyor

2004 yılında, Ordu'dan geçen Melet Irmağı vadisi üzerine Topçam adıyla baraj yapılması için çalışma başlatıldı. Bu çalışmayla beraber, 'baraja ulaşım yolları' adı altında 'Dereyolu' olarak da bilinen yol çalışması yeniden start aldı.

