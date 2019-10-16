144 yıllık rüya gerçek oluyor! 50 il merakla bekliyor
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid döneminde de projesi Fransız mühendislere çizdirilen '144 yıllık rüya' Karadeniz- Akdeniz Otoyolu, Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşımı 6 saate indirecek. 2020'de tamamlanması hedeflenen 818 kilometrelik yoldan 50 il faydalanacak.
16.10.2019 11:19
- Son Güncelleme: 16.10.2019 11:22
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 1875 yılında 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi, 2'nci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi.
1929'da dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt'ün temelini attığı yolda, çalışmalar kesintili şekilde devam etti.
1970'li yıllara gelindiğin de çalışmalar, olası bir Sovyet işgalinde, tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle tamamen durduruldu.
2004 yılında, Ordu'dan geçen Melet Irmağı vadisi üzerine Topçam adıyla baraj yapılması için çalışma başlatıldı. Bu çalışmayla beraber, 'baraja ulaşım yolları' adı altında 'Dereyolu' olarak da bilinen yol çalışması yeniden start aldı.
2004 yılında, Ordu'dan geçen Melet Irmağı vadisi üzerine Topçam adıyla baraj yapılması için çalışma başlatıldı. Bu çalışmayla beraber, 'baraja ulaşım yolları' adı altında 'Dereyolu' olarak da bilinen yol çalışması yeniden start aldı.