En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'lu emekliye mayısta ek ödeme jesti! 2024 yeni sosyal yardım müjdesi geldi! 10.000, 11.234, 11.500 TL...

1 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, en düşük emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik yeni bir destek formülü üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olanlar için sosyal destek sağlanması planlanıyor. Bölgesel destek formülü, bu vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ekonomik olarak daha güvende hissetmelerini sağlamayı hedefliyor.

2 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Emekliler Yılı' olarak ilan ettiği 2024'te yaklaşık 16 milyon kişilik bu nüfusu ilgilendiren önemli adımlar atılacak. Bu yılın başında hayata geçirilen refah payı ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesini, bayram ikramiyesi ve promosyondaki artışlar takip etti. Emekliler bankalarından güncelleme başvurusu yaparak promosyon ödemesini yükseltirken, zamlı ikramiyelerinin ilkini bu ayın başında cebine koydu. Ancak emeklilere yönelik destekler bunlarla sınırlı kalmayacak.