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En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'lu emekliye mayısta ek ödeme jesti! 2024 yeni sosyal yardım müjdesi geldi! 10.000, 11.234, 11.500 TL...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekliler Yılı" kapsamında emeklilere yönelik yeni desteklerin müjdesini verdi. Emeklilerin refahının artırılmasını hedefleyen bu paketin detayları, yaklaşık 15-20 gün içinde özel bir lansmanla kamuoyuna duyurulacak. Peki, destek paketinde neler yer alacak? İşte merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 11:40 Güncelleme 19 Nisan 2024, 11:40
En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’lu emekliye mayısta ek ödeme jesti! 2024 yeni sosyal yardım müjdesi geldi! 10.000, 11.234, 11.500 TL... 1

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, en düşük emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik yeni bir destek formülü üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olanlar için sosyal destek sağlanması planlanıyor. Bölgesel destek formülü, bu vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ekonomik olarak daha güvende hissetmelerini sağlamayı hedefliyor.

En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’lu emekliye mayısta ek ödeme jesti! 2024 yeni sosyal yardım müjdesi geldi! 10.000, 11.234, 11.500 TL... 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Emekliler Yılı' olarak ilan ettiği 2024'te yaklaşık 16 milyon kişilik bu nüfusu ilgilendiren önemli adımlar atılacak. Bu yılın başında hayata geçirilen refah payı ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesini, bayram ikramiyesi ve promosyondaki artışlar takip etti. Emekliler bankalarından güncelleme başvurusu yaparak promosyon ödemesini yükseltirken, zamlı ikramiyelerinin ilkini bu ayın başında cebine koydu. Ancak emeklilere yönelik destekler bunlarla sınırlı kalmayacak.

En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’lu emekliye mayısta ek ödeme jesti! 2024 yeni sosyal yardım müjdesi geldi! 10.000, 11.234, 11.500 TL... 3

ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'emeklilerin refahının artırılmasına' ilişkin paketin 15-20 gün içinde yani Mayıs ayı başında özel lansmanla açıklanacağını söyledi. AK Parti Grup toplantısı öncesinde, "2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edildi. Bu konuda çalışmalar var mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Işıkhan, birçok bakanlık ve özel sektör kuruluşu ile hazırlanan protokoller üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu konularda belli bir noktaya geldiklerini söyledi.

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