SGK prim borcu olanlar dikkat! Bağ-Kur’lu esnafa yapılandırma gelecek mi? 7 bin 200 prim günü dolanlar...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigorta prim borçlarını iki aydan fazla süreyle ödemeyen esnafa yönelik yeni bir yapılandırma düzenlemesi yapılmasını istedi.

AA'da yer alan habere göre Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada prim borcu olan çok sayıda esnaf ve sanatkarın almadığı muayene hizmeti ve ilacın bedelini cezalı ödediğini ifade etti.

İki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu geciktiren esnafın hem hastanede muayene olamadığına hem de tedavi için gereken ilaçları eczaneden alamadığına dikkati çeken Palandöken şunları kaydetti:

"Bu hizmeti sadece esnaf alamamakla kalmıyor, bakmakla yükümlü ailesi de aynı şekilde yararlanamıyor. Aynı zamanda ödemeyi yatırmakta zorluk çekip geciktirdiği zaman olmadığı muayenenin ve almadığı ilacın bedelini faiziyle geri ödemek zorunda kalıyor.