Emekliye 2’li zam formülü | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için 2 tahmin var. 6 aylık enflasyon tahminlerine göre zam oranı yüzde 10.65 ya da 11.09 olabilecek. Peki, bu oranlarla 2019 yeni emekli maaşı ne kadar olacak? TAKVİM, yeni maaşları hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
20 Aralık 2018 Perşembe, 23:47:42 Güncelleme: 08:01:41
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