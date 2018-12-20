Emekliye 2’li zam formülü | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için 2 tahmin var. 6 aylık enflasyon tahminlerine göre zam oranı yüzde 10.65 ya da 11.09 olabilecek. Peki, bu oranlarla 2019 yeni emekli maaşı ne kadar olacak? TAKVİM, yeni maaşları hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

20 Aralık 2018 Perşembe, 23:47:42 Güncelleme: 08:01:41
Emekliye 2’li zam formülü | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Ocak zammının oranında enflasyon belirleyici olacağından, emekliler alacakları zammı merakla bekliyor.

Emekliye 2’li zam formülü | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak'ta, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu oran 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak 6 aylık enflasyona yani zam oranına ilişkin ipuçları da geliyor.

Emekliye 2’li zam formülü | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz- Kasım enflasyonunu yüzde 10.64 olarak açıkladı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 çıktı.

Emekliye 2’li zam formülü | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Aralık enflasyonu eksi çıkarsa yüzde 10.64'lük oran düşecek, artı çıkarsa yükselecek. Enflasyon tahminleri emekliler için 2 farklı zam oranına işaret ediyor:

Emekliye 2’li zam formülü | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

İŞTE TAHMİNLER
Yeni Ekonomi Programı'ndaki tahmine göre, 2018 enflasyonu yüzde 20.8 olarak gerçekleşecek.

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