Asgari ücrette son dakika: TÜİK 2019 asgari ücret rakamını açıkladı! Asgari ücret 2019 zammı belli oldu mu?
Asgari ücretli milyonlarca kişinin beklediği haber bugün TÜİK'ten geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez bir araya geldi. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan TÜİK'in komisyona sunacağı asgari ücret rakamını merak ediyordu. TÜİK nihayet 2019 asgari ücret rakamını içeren raporu komisyona sundu. Peki ama asgari ücret 2019 zammı ne kadar olacak? TÜİK asgari ücret rakamı ne kadar? Asgari ücret 2019 zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2019 zam oranı ne kadar? İşte asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Milyonlarca işçi 2019 Ocak ayının yaklaşması ile birlikte gözünü asgari ücret zammı haberlerine çevirdi. Bugün 3. kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu TÜİK'in sunduğu asgari ücret rakamı üzerinden görüşmelerini sürdürdü. İşçiler gelişmeleri yakından takip ederken; asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar oldu? Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? TÜİK asgari ücret rakamı ne kadar? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte 2019 asgari ücret ile ilgili gelişmeler...
Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı.
İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer aldı.
"Birlikte bu rakamın altına imza atalım"
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, asgari ücret rakamının 7-8 milyon çalışanı doğrudan etkilediğini belirterek "Makul, mantıklı ve kabul edilebilir bir rakam olursa bununla ilgili kamuoyu ve asgari ücretli mutlu olur, biz de mutlu oluruz. Altına imza atarız. 44 yılda 3 kere anlaşarak rakamı belirledik. Gönlümden geçen hükümet, işveren ve işçi birlikte bu rakamın altına imza atalım." diye konuştu.