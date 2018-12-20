Asgari ücrette son dakika: TÜİK 2019 asgari ücret rakamını açıkladı! Asgari ücret 2019 zammı belli oldu mu?

Milyonlarca işçi 2019 Ocak ayının yaklaşması ile birlikte gözünü asgari ücret zammı haberlerine çevirdi. Bugün 3. kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu TÜİK'in sunduğu asgari ücret rakamı üzerinden görüşmelerini sürdürdü. İşçiler gelişmeleri yakından takip ederken; asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar oldu? Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? TÜİK asgari ücret rakamı ne kadar? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte 2019 asgari ücret ile ilgili gelişmeler...