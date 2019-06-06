Emekliye 269 TL | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?

Emekliler, Temmuz ayında maaşlarına gelecek zamma kilitlendi. 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında emekli maaşlarına zam yapılacak. Zam oranı merakla beklenirken, 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.99 artış oluştu. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği o detaylar...

06.06.2019 00:12 - Son Güncelleme: 06.06.2019 08:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





