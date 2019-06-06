GaleriEkonomi

Emekliye 269 TL | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?

Emekliler, Temmuz ayında maaşlarına gelecek zamma kilitlendi. 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında emekli maaşlarına zam yapılacak. Zam oranı merakla beklenirken, 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.99 artış oluştu. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği o detaylar...

06.06.2019 00:12 - Son Güncelleme: 06.06.2019 08:03
Emekliye 269 TL | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?

Bayram ikramiyesini geçtiğimiz hafta alan emekliler, şimdi de Temmuz zammına kilitlendi.

Emekliye 269 TL | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Emekliye 269 TL | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?

Zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek olan emekliler, aynı ay içerisinde yeni maaşlarını hesabında görecek.

Emekliye 269 TL | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?

Zam oranı merakla beklenirken, 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.99 artış oluştu.

Emekliye 269 TL | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?

Bu oran maaşlarda 56 ile 269 lira arasında artış getirecek.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İş sorunlarında arabulucu devrede! Arabulucu hangi konularda yetkilidir?
İş sorunlarında arabulucu devrede! Arabulucu hangi konularda yetkilidir?