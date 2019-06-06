GaleriEkonomi

Emekli olamayana ayda 601 TL! 65 yaş maaşını almak için şartlar nelerdir? 2019 65 yaş maaşı ne kadar?

Prim ve yıl şartını dolduramayan ya da çalışma imkanı bulamayanlar için devlet maaş imkanı sunuyor. 65 yaş aylığı da denilen bu ödemeleri almak eskisine göre daha kolay. Aylık 601,57 lira veriliyor, üstelik Temmuz ayında da verilen bu tutar artacak. Peki 65 yaş maaşından kimler faydalanabilir? 65 yaş maaşını almak için şartlar nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 65 yaş maaşı ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...

06.06.2019 08:03 - Son Güncelleme: 06.06.2019 08:08
Emekli olamayana ayda 601 TL! 65 yaş maaşını almak için şartlara nelerdir? 2019 65 yaş maaşı ne kadar?

Türkiye'de son yıllarda özellikle dezavantajlı kesimler için çok önemli düzenlemeler yapıldı. Özellikle kadınlar, gençler, çocuklar, öğrenciler ve yaşlılar önemli haklara kavuştu.

Emekli olamayana ayda 601 TL! 65 yaş maaşını almak için şartlara nelerdir? 2019 65 yaş maaşı ne kadar?

65 yaşını doldurmuş büyüklerimize maaş imkanı var. Çalışma imkanı bulamayan ya da yeterli primi tamamlayamamış, yıl şartını yerine getirememiş, kısaca sosyal güvenceden mahrum kalmış tüm yaşlılar belli kriterler ile bu maaşı alabiliyor.

Emekli olamayana ayda 601 TL! 65 yaş maaşını almak için şartlara nelerdir? 2019 65 yaş maaşı ne kadar?

Bu maaşlar eskiden 3 ayda bir ödenirken, bir süredir aylık olarak veriliyor.

Emekli olamayana ayda 601 TL! 65 yaş maaşını almak için şartlara nelerdir? 2019 65 yaş maaşı ne kadar?

MAAŞ ZAMLANACAK
65 yaş aylığı da denilen bu ödemeleri alabilmek için zor olan şartlar da son yıllarda yapılan düzenlemelerle daha esnek hale getirildi.

Emekli olamayana ayda 601 TL! 65 yaş maaşını almak için şartlara nelerdir? 2019 65 yaş maaşı ne kadar?

Üstelik bu aylıklar çok düşük miktarda iken, zamlarla yükseltildi. Halen 65 yaş aylığı olarak 601,57 lira ödeme yapılıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye 269 TL | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?
Emekliye 269 TL | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?