Emekli olamayana ayda 601 TL! 65 yaş maaşını almak için şartlar nelerdir? 2019 65 yaş maaşı ne kadar?
Prim ve yıl şartını dolduramayan ya da çalışma imkanı bulamayanlar için devlet maaş imkanı sunuyor. 65 yaş aylığı da denilen bu ödemeleri almak eskisine göre daha kolay. Aylık 601,57 lira veriliyor, üstelik Temmuz ayında da verilen bu tutar artacak. Peki 65 yaş maaşından kimler faydalanabilir? 65 yaş maaşını almak için şartlar nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 65 yaş maaşı ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
06.06.2019 08:03
- Son Güncelleme: 06.06.2019 08:08
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