Emekliye 2.500 TL seyyanen zam netleşti! 7.500 TL en düşük emekli maaşı alan SGK-SSK-Bağkur'luya %4 ek ödeme ilave edilecek! Kök maaşa zam farkı...

Ülkemizde emeklilere yönelik beklenen ek zam haberi sonunda geldi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı 2024 Haziran-Temmuz döneminde 10 bin TL olarak belirlendi. Meclis'e sunulan emekli zammı düzenlemeleri bütçe komisyonundan geçti ve yasalaşma süreci başladı. İşte emekli maaşlarına dair tüm detaylar ve maaş hesaplamaları...
Tüm emeklilere zam farkı için kollar sıvandı. Memur emeklileri yüzde 49.25 zam ile oluşan farkı almaya hazırlanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ek zam farkı ödenmesi söz konusu olacak.
KİME, KAÇ AYLIK?
Memur emeklileri aylıklarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden aylıklar zam yansıtılmadan yatırıldı. Yüzde 49.25 zam ile oluşan fark önümüzdeki günlerde verilecek.