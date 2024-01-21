PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekliye 2.500 TL seyyanen zam netleşti! 7.500 TL en düşük emekli maaşı alan SGK-SSK-Bağkur'luya %4 ek ödeme ilave edilecek! Kök maaşa zam farkı...

Ülkemizde emeklilere yönelik sevindirici bir gelişme yaşanıyor. Gelecek hafta yapılacak olan Genel Kurul'da emeklilere ek zam konusu ele alınacak ve bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı ve taban aylık artışı farkları ödenecek. Yeni yasa kapsamında, kök aylıklar yüzde 42.6 zam oranına göre yeniden hesaplanacak. Bu kapsamda, emeklilerin maaşlarında önemli bir artış yaşanacak. Buna ek olarak, yeni düzenleme ile birlikte 10 bin liranın altında kalan aylıklar, taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanacak. Peki, emeklilerin zam farkı ne zaman yatacak? İşte yeni hesaplı maaş tablosu ve ödeme tarihleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 09:03 Güncelleme 21 Ocak 2024, 09:03
Emekliye 2.500 TL seyyanen zam netleşti! 7.500 TL en düşük emekli maaşı alan SGK-SSK-Bağkur’luya %4 ek ödeme ilave edilecek! Kök maaşa zam farkı... 1

Ülkemizde emeklilere yönelik beklenen ek zam haberi sonunda geldi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı 2024 Haziran-Temmuz döneminde 10 bin TL olarak belirlendi. Meclis'e sunulan emekli zammı düzenlemeleri bütçe komisyonundan geçti ve yasalaşma süreci başladı. İşte emekli maaşlarına dair tüm detaylar ve maaş hesaplamaları...

Emekliye 2.500 TL seyyanen zam netleşti! 7.500 TL en düşük emekli maaşı alan SGK-SSK-Bağkur’luya %4 ek ödeme ilave edilecek! Kök maaşa zam farkı... 2

Tüm emeklilere zam farkı için kollar sıvandı. Memur emeklileri yüzde 49.25 zam ile oluşan farkı almaya hazırlanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ek zam farkı ödenmesi söz konusu olacak.

Emekliye 2.500 TL seyyanen zam netleşti! 7.500 TL en düşük emekli maaşı alan SGK-SSK-Bağkur’luya %4 ek ödeme ilave edilecek! Kök maaşa zam farkı... 3

KİME, KAÇ AYLIK?
Memur emeklileri aylıklarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden aylıklar zam yansıtılmadan yatırıldı. Yüzde 49.25 zam ile oluşan fark önümüzdeki günlerde verilecek.

SON DAKİKA