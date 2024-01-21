Emekliye 2.500 TL seyyanen zam netleşti! 7.500 TL en düşük emekli maaşı alan SGK-SSK-Bağkur'luya %4 ek ödeme ilave edilecek! Kök maaşa zam farkı...

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Ülkemizde emeklilere yönelik beklenen ek zam haberi sonunda geldi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı 2024 Haziran-Temmuz döneminde 10 bin TL olarak belirlendi. Meclis'e sunulan emekli zammı düzenlemeleri bütçe komisyonundan geçti ve yasalaşma süreci başladı. İşte emekli maaşlarına dair tüm detaylar ve maaş hesaplamaları...