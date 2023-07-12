TOKİ kira öder gibi ev sahibi yapacak! 2+1, 3+1, 4+1 daireler 554 bin TL! İstanbul, Ankara 42 il açıklandı! Brüt m2 85,69 - Net m2 69,38!%1 KDV ile...
TOKİ'den ev almak isteyenlere büyükşehir müjdesi! Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu toplam 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler açık artırma usülü ile satışa çıkacak. Konutların konumları, katları, teslim tarihleri ve fiyatları da belli oldu. Buna göre konutların başlangıç satış fiyatları 568.263 TL ile 4.500.000 TL arasında olacak. TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutlar için online teklif verilebilecek. %25 peşin, 120 ay vade imkanını duyanlar TOKİ'ye koşuyor. İşte tüm detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) herkesi ev sahibi olacak! 42 ilde evler satışa çıktı. Az peşinat, düşük taksit ve uzun vadeli ödeme imkanı ile 1+1, 2+1, 3+1 daire sahibi olmak mümkün! Konutlar için açık arttırmalar 1 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Ankara Yenikent'te 1+1 daire 554.691 TL'ye satılıyor. İşte son dakika müjdenin ayrıntıları...
Temmuz ayında TOKİ'den yeni jest geldi. Açık arttırma yöntemi ile binlerce daire hemen teslim edilecek.
YÜZDE 25 PEŞİNAT, 120 AY VADE İMKANI
Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.