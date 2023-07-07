Emeklilerin zam oranı belli oldu! Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklisine toplamda %25 zam! EYT'liler yararlanacak mı? Kim ne kadar alacak?
Son dakika... Hükümetin emeklilere yapacağı zam oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Buna göre memur, işçi ve Bağ-kur emeklileri yüzde 25 zam alacak. Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi. Peki EYT'liler yararlanacak mı? Kim ne kadar alacak? İşte liste lsite örnek hesaplama...
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen son Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ülkemizin 5 ay önce yaşadığı deprem gerçeğine rağmen ne söz vermişsek hepsini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşı bekleyenler meselesini çözüme kavuşturduk. Böylece 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşılamış olduk. Yine geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmek suretiyle bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyduk. Malumunuz dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, gelirini ve huzurunu artırma mücadelemizi hız kesmeden devam ettireceğiz."
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK
Diğer yandan komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek. Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.