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Emekliye %24 ek zam tablosu çıktı! 7.500-7.700-7.900 TL maaş alan SSK, BAĞ-KUR'luya %49'luk fark + seyyanen + refah payı formülü çıktı! %5 ek ödeme dahil en az...

Ülkede emeklileri yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler için son viraja girildi. Emekli maaşı zammı düzenlemeleri kapsamında, emeklilere refah payı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 önemli düzenleme yapılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisi arasında oluşan zam farkını gidermek amacıyla adımlar atılacak.Yapılan açıklamalara göre, refah payı ve 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için 2 ayrı zam hesaplaması yapılacak. Peki, emekliye ek zam düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SSK, Bağ-Kur maaşları en düşük ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 16:32 Güncelleme 15 Ocak 2024, 16:32
Emekliye %24 ek zam tablosu çıktı! 7.500-7.700-7.900 TL maaş alan SSK, BAĞ-KUR’luya %49’luk fark + seyyanen + refah payı formülü çıktı! %5 ek ödeme dahil en az... 1

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu hafta gerçekleşecek olan Kabine toplantısında sunulacak olan ek zam teklifleriyle ilgili heyecanla bekleyiş içindeler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak olan bu teklifler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonucu hazırlandı. Ocak zammı sonrası emekliler arasında oluşan farklılıkların giderilmesi hedefleniyor.

Emekliye %24 ek zam tablosu çıktı! 7.500-7.700-7.900 TL maaş alan SSK, BAĞ-KUR’luya %49’luk fark + seyyanen + refah payı formülü çıktı! %5 ek ödeme dahil en az... 2

İKİ FARKLI FORMÜL MASADA
Ek zam için iki ana formül öne çıkıyor. Birincisi, Ocak ayında memur emeklilerine yapılan yüzde 49.25'lik zammın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de uygulanarak, emekli maaşları arasındaki farkın kapatılması. İkinci formül ise, Ocak-Temmuz dönemindeki zam oranlarının eşitlenmesine dayanıyor. Bu formül, Temmuz zammı hesaplamalarını da içeriyor ve yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarına göre ayarlanacak.

Emekliye %24 ek zam tablosu çıktı! 7.500-7.700-7.900 TL maaş alan SSK, BAĞ-KUR’luya %49’luk fark + seyyanen + refah payı formülü çıktı! %5 ek ödeme dahil en az... 3

YENİ TABAN AYLIK ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
Ayrıca, en düşük emekli aylığı ödemesi için de yeni bir düzenleme gündemde. Şu anda 7 bin 500 lira olan taban aylık, yüzde 45 civarında bir refah payı artışıyla 10 bin liranın üzerine çıkabilir. Bu artış, emeklilerin mali durumunu iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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