Emekliye %24 ek zam tablosu çıktı! 7.500-7.700-7.900 TL maaş alan SSK, BAĞ-KUR'luya %49'luk fark + seyyanen + refah payı formülü çıktı! %5 ek ödeme dahil en az...

1 SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu hafta gerçekleşecek olan Kabine toplantısında sunulacak olan ek zam teklifleriyle ilgili heyecanla bekleyiş içindeler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak olan bu teklifler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonucu hazırlandı. Ocak zammı sonrası emekliler arasında oluşan farklılıkların giderilmesi hedefleniyor.

2 İKİ FARKLI FORMÜL MASADA

Ek zam için iki ana formül öne çıkıyor. Birincisi, Ocak ayında memur emeklilerine yapılan yüzde 49.25'lik zammın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de uygulanarak, emekli maaşları arasındaki farkın kapatılması. İkinci formül ise, Ocak-Temmuz dönemindeki zam oranlarının eşitlenmesine dayanıyor. Bu formül, Temmuz zammı hesaplamalarını da içeriyor ve yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarına göre ayarlanacak.