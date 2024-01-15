1.1 milyon kişiye nihai emeklilik tablosu çıktı! EYT sonrası -1800 primle 5 sene sigorta geriye çekilecek! 2000-2007-2009 arası SGK'lılar...

Bağ-Kur prim gün sayısının ne zaman düşeceği, Bağ-Kur üzerinden sigortalı olan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenilmişti. Peki, Bağ-Kur primleri ne zaman düşecek? Bağ-Kurlular erken emekli olacak mı?
BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI SSK İLE EŞİTLENİYOR!
Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma Kabine Toplantısı ile birlikte gündemde.
Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.