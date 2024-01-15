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1.1 milyon kişiye nihai emeklilik tablosu çıktı! EYT sonrası -1800 primle 5 sene sigorta geriye çekilecek! 2000-2007-2009 arası SGK'lılar...

Meclis gündemine taşınan Bağkur 7200 gün emeklilikle ilgili yapılacak çalışmalar, esnafın emeklilik yaşını erkene çekme beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Prim gün sayısının düşürülmesi talepleri, zaman zaman Kabine Toplantıları ve torba yasalar aracılığıyla gündeme gelirken, en son gelişmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarında aranıyor. Peki, SSK Bağ-Kur prim eşitlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 19:33 Güncelleme 15 Ocak 2024, 19:33
1.1 milyon kişiye nihai emeklilik tablosu çıktı! EYT sonrası -1800 primle 5 sene sigorta geriye çekilecek! 2000-2007-2009 arası SGK’lılar... 1

Bağ-Kur prim gün sayısının ne zaman düşeceği, Bağ-Kur üzerinden sigortalı olan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenilmişti. Peki, Bağ-Kur primleri ne zaman düşecek? Bağ-Kurlular erken emekli olacak mı?

1.1 milyon kişiye nihai emeklilik tablosu çıktı! EYT sonrası -1800 primle 5 sene sigorta geriye çekilecek! 2000-2007-2009 arası SGK’lılar... 2

BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI SSK İLE EŞİTLENİYOR!

Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma Kabine Toplantısı ile birlikte gündemde.

1.1 milyon kişiye nihai emeklilik tablosu çıktı! EYT sonrası -1800 primle 5 sene sigorta geriye çekilecek! 2000-2007-2009 arası SGK’lılar... 3

Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

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