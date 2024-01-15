1.1 milyon kişiye nihai emeklilik tablosu çıktı! EYT sonrası -1800 primle 5 sene sigorta geriye çekilecek! 2000-2007-2009 arası SGK'lılar...

1 Bağ-Kur prim gün sayısının ne zaman düşeceği, Bağ-Kur üzerinden sigortalı olan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenilmişti. Peki, Bağ-Kur primleri ne zaman düşecek? Bağ-Kurlular erken emekli olacak mı?

2 BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI SSK İLE EŞİTLENİYOR! Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma Kabine Toplantısı ile birlikte gündemde.