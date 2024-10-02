EMEKLİYE 24 BİN TL PROMOSYON | Bankalar kampanyalarını yeniledi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapıkredi, Halkbank, ING…

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonunda fırsatlar Ekim ayında da artarak devam ediyor. 'Emekliler Yılı' kapsamında harekete geçen bankalar, bir yandan promosyon kampanyalarına imza atarken, diğer yandan da emeklilere sunduğu faydaları artırıyor. Ücretsiz hizmetler, kartla harcamalarda indirim ya da para puan kazanma gibi imkanlar sunuluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçtiğimiz Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor.