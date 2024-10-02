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EMEKLİYE 24 BİN TL PROMOSYON | Bankalar kampanyalarını yeniledi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapıkredi, Halkbank, ING…

Emekliye promosyon kampanyaları yenilendi. Bankalar Ekim ayında da promosyon yarışına girdi. Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir imkanı sunan promosyonda Ekim ayında da tavan tutar 24 bin lira oldu. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:47 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:52
EMEKLİYE 24 BİN TL PROMOSYON | Bankalar kampanyalarını yeniledi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapıkredi, Halkbank, ING…

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonunda fırsatlar Ekim ayında da artarak devam ediyor. 'Emekliler Yılı' kapsamında harekete geçen bankalar, bir yandan promosyon kampanyalarına imza atarken, diğer yandan da emeklilere sunduğu faydaları artırıyor. Ücretsiz hizmetler, kartla harcamalarda indirim ya da para puan kazanma gibi imkanlar sunuluyor.

EMEKLİYE 24 BİN TL PROMOSYON | Bankalar kampanyalarını yeniledi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapıkredi, Halkbank, ING…

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçtiğimiz Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor.

EMEKLİYE 24 BİN TL PROMOSYON | Bankalar kampanyalarını yeniledi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapıkredi, Halkbank, ING…

ŞARTSIZ ARTIRAN DA VAR

Hiç şartsız 15 bin liraya varan promosyon veren bankalar bulunuyor. Bazı bankalar da emekli yakınını getirme, kartla belli tutarda harcama yapma ve otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Emekliler bankalardan 24 bin liraya varan ödeme alabiliyor.

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