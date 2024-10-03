Ziraat Bankası, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İNG... Ekim ayı emekli promosyonlarında en fazla parayı hangi banka veriyor?
Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir fırsatları sunan banka promosyon kampanyaları, Ekim 2024 itibarıyla yenilenerek ve daha da cazip hale gelerek devam ediyor. Bankalar arasındaki rekabet, bu yıl hiç olmadığı kadar kızıştı ve bazı bankalar <strong>18.000 TL'ye varan promosyon ödemeleri</strong> ile dikkat çekiyor. Bu fırsatlar, emekliler ve hak sahipleri için önemli bir ek gelir kaynağı oluşturarak yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.
Bankalar promosyon kampanyalarını artırmaya devam ediyor. Emekli maaşını bankaya taşıyanlar, üç yıllık sözleşmeler karşılığında promosyon alabiliyorlar. Ayrıca bazı bankalar ek hizmetler, indirimler ve çeşitli fırsatlar sunarak emekliler için cazip teklifler oluşturuyor.
En Yüksek Promosyon Veren Bankalar
Ekim ayı itibariyle bankaların sunduğu promosyon kampanyaları şöyle:
Akbank
Akbank, emeklilere 17.500 TL'ye kadar promosyon ödeme fırsatı sunuyor.
Maaş tutarına göre ödeme: 10.000 TL altı maaş alanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arası alanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri alanlara 15.000 TL ödeniyor.