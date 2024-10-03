Ziraat Bankası, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İNG... Ekim ayı emekli promosyonlarında en fazla parayı hangi banka veriyor?

Bankalar promosyon kampanyalarını artırmaya devam ediyor. Emekli maaşını bankaya taşıyanlar, üç yıllık sözleşmeler karşılığında promosyon alabiliyorlar. Ayrıca bazı bankalar ek hizmetler, indirimler ve çeşitli fırsatlar sunarak emekliler için cazip teklifler oluşturuyor.