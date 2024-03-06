Emekliye %22 zam+fark hesabı oluştu! 6 aylık TÜFE'ye göre SSK, Bağ-Kur emeklisi en düşük 12.200 TL maaş alacak! %4 vergi desteği ile...

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Ocak ayında maaşlarına yapılan artışın ardından, bayram ikramiyelerini de zamlı olarak almaya hazırlanan emekliler, gözlerini Temmuz ayındaki olası artışa çevirdi. Son iki ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan yüzde 11.54'lük artış, gelecek zam miktarına dair ipuçlarını sunuyor. Ancak, enflasyon tahminleri, Temmuz zammının boyutu konusunda daha net bir bakış açısı sunmaya başladı. İşte detayları...