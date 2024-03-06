Emekliye %22 zam+fark hesabı oluştu! 6 aylık TÜFE'ye göre SSK, Bağ-Kur emeklisi en düşük 12.200 TL maaş alacak! %4 vergi desteği ile...

Ocak ayında maaşlarına yapılan artışın ardından, bayram ikramiyelerini de zamlı olarak almaya hazırlanan emekliler, gözlerini Temmuz ayındaki olası artışa çevirdi. Son iki ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan yüzde 11.54'lük artış, gelecek zam miktarına dair ipuçlarını sunuyor. Ancak, enflasyon tahminleri, Temmuz zammının boyutu konusunda daha net bir bakış açısı sunmaya başladı. İşte detayları...
Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler gözünü yılın ikinci artışına çevirdi. Temmuz'da tüm maaşlar artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak.
Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak. Artış merakla beklenirken, ipuçları gelmeye başladı.