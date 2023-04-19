RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Emekliye %21.43 ZAM! EYT, SSK, Bağkur'luya 9.107,25 TL maaş netleşiyor! Merkez Bankası rakamı açıkladı Temmuz zam oranı hesaplandı! 7.500, 8.000, 9.000 TL alanlar...

Emekliye %21.43 ZAM! EYT, SSK, Bağkur'luya 9.107,25 TL maaş netleşiyor! Merkez Bankası rakamı açıkladı Temmuz zam oranı hesaplandı! 7.500, 8.000, 9.000 TL alanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için ilk ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ilk 6 aylık enflasyon tahmini belli oldu. Peki aralarında EYT'lilerin de olduğu emekliler ne kadar zam alacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
19.04.2023 11:00 - Son Güncelleme: 19.04.2023 11:55
Emekliye %21.43 ZAM! EYT, SSK, Bağkur’luya 9.107,25 TL maaş netleşiyor! Merkez Bankası rakamı açıkladı Temmuz zam oranı hesaplandı! 7.500, 8.000, 9.000 TL alanlar...

Milyonların Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta refah payıyla birlikte maaşları yüzde 30 artırılan, ardından da taban aylık ödemesini 7 bin 500 liraya yükselten, bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkaran düzenlemelerle yüzü gülen emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk ipucu geldi.

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Emekliye %21.43 ZAM! EYT, SSK, Bağkur’luya 9.107,25 TL maaş netleşiyor! Merkez Bankası rakamı açıkladı Temmuz zam oranı hesaplandı! 7.500, 8.000, 9.000 TL alanlar...

İŞTE AY AY TAHMİNLER

İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 olarak yer aldı.

Emekliye %21.43 ZAM! EYT, SSK, Bağkur’luya 9.107,25 TL maaş netleşiyor! Merkez Bankası rakamı açıkladı Temmuz zam oranı hesaplandı! 7.500, 8.000, 9.000 TL alanlar...

Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.43 olarak gerçekleşebilecek.

Emekliye %21.43 ZAM! EYT, SSK, Bağkur’luya 9.107,25 TL maaş netleşiyor! Merkez Bankası rakamı açıkladı Temmuz zam oranı hesaplandı! 7.500, 8.000, 9.000 TL alanlar...

KÖK AYLIKLAR ARTACAK
Bu aydan itibaren ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak.

Emekliye %21.43 ZAM! EYT, SSK, Bağkur’luya 9.107,25 TL maaş netleşiyor! Merkez Bankası rakamı açıkladı Temmuz zam oranı hesaplandı! 7.500, 8.000, 9.000 TL alanlar...

Zammın ardından eğer yeni maaş 7 bin 500 liralık tutarı aşarsa emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, aşmazsa aylık ödeme 7 bin 500 liraya tamamlanmaya devam edilecek.

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