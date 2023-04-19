Emekliye %21.43 ZAM! EYT, SSK, Bağkur’luya 9.107,25 TL maaş netleşiyor! Merkez Bankası rakamı açıkladı Temmuz zam oranı hesaplandı! 7.500, 8.000, 9.000 TL alanlar...

Milyonların Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta refah payıyla birlikte maaşları yüzde 30 artırılan, ardından da taban aylık ödemesini 7 bin 500 liraya yükselten, bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkaran düzenlemelerle yüzü gülen emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk ipucu geldi.