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0.99 FAİZ FIRSATI GELDİ! Vakıfbank'tan kredi kartı borcu olanlara müjde: 2 ay erteleme imkanı da verilecek!

Kredi kartı borcu olan milyonlarca vatandaşa yönelik yeni bir kampanya duyuran Vakıfban borçlarını daha rahat ödeme imkanı sunuyor. Banka asgari ödeme yapıldıktan sonra kalan borç tutarını yüzde 0.99 faizle erteleme ya da taksitlendirme fırsatı sağlayarak, borç sahiplerine finansal rahatlama sunmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 07:20 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 07:20
0.99 FAİZ FIRSATI GELDİ! Vakıfbank’tan kredi kartı borcu olanlara müjde: 2 ay erteleme imkanı da verilecek!

Kredi kartı borcu olan vatandaşlara Vakıfbank tarafından duyurulan yeni kampanya ile düşük faiz avantajı sunuluyor. Bankadan kredi kartı olan müşteriler, asgari ödeme tutarını ödedikten sonra kalan borçlarını yüzde 4,25 yerine yüzde 0,99 faiz oranıyla erteleyebilir veya taksitlendirebilecek. Kampanya, ekonomik zorluklar yaşayan bireylerin borçlarını daha kolay yönetmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

0.99 FAİZ FIRSATI GELDİ! Vakıfbank’tan kredi kartı borcu olanlara müjde: 2 ay erteleme imkanı da verilecek!

2 Ay Erteleme veya 4 Ay Taksitlendirme Seçeneği

Kampanya kapsamında kredi kartı ekstresinde bulunan son dönem borcunun en az asgari tutarının ödenmesi şartıyla kalan borç tutarı aylık yüzde 0,99 faiz oranı ile 2 ay süreyle ertelenebiliyor.

0.99 FAİZ FIRSATI GELDİ! Vakıfbank’tan kredi kartı borcu olanlara müjde: 2 ay erteleme imkanı da verilecek!

Alternatif olarak müşteriler aynı faiz oranı ile borçlarını 4 aya kadar taksitlendirebilecekler.

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