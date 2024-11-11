0.99 FAİZ FIRSATI GELDİ! Vakıfbank’tan kredi kartı borcu olanlara müjde: 2 ay erteleme imkanı da verilecek!

Kredi kartı borcu olan vatandaşlara Vakıfbank tarafından duyurulan yeni kampanya ile düşük faiz avantajı sunuluyor. Bankadan kredi kartı olan müşteriler, asgari ödeme tutarını ödedikten sonra kalan borçlarını yüzde 4,25 yerine yüzde 0,99 faiz oranıyla erteleyebilir veya taksitlendirebilecek. Kampanya, ekonomik zorluklar yaşayan bireylerin borçlarını daha kolay yönetmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.