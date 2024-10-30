PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

ASGARİ ÜCRETE 6 AYRI RAKAM | Yeni maaşlar kaç lira olacak? İşte kalem kalem hesaplar...

Çalışanların heyecanla beklediği 2025 asgari ücret zammı için süreç resmen başlamak üzere. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının başında toplanarak yeni dönemde uygulanacak ücreti belirlemek için çalışmalarına başlayacak. İşçi ve işveren taraflarını temsilen bir araya gelecek komisyon ekonomik koşulları ve enflasyon verilerini göz önünde bulunduracak. Peki, yeni maaşlar kaç lira olacak? İşte kalem kalem hesaplamalar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 07:14 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 07:49
ASGARİ ÜCRETE 6 AYRI RAKAM | Yeni maaşlar kaç lira olacak? İşte kalem kalem hesaplar...

2025 yılı asgari ücret zammını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında çalışmalarına başlayacak. Komisyon, işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşacak. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

ASGARİ ÜCRETE 6 AYRI RAKAM | Yeni maaşlar kaç lira olacak? İşte kalem kalem hesaplar...

Asgari ücret için 6 rakam konuşuluyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bugün Youtube hesabı üzerinden asgari ücrete ilişkin son tahminleri paylaştı.

İşte konuşmalarından öne çıkanlar;

Herkes bir rakam ortaya atıyor. Biz de bazı hesaplamalar yapacağız. Asgari ücret bu sene bildiğiniz gibi yıllık olarak belirlendi. Yani ara zam yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda özellikle hem enflasyon hem pandeminin de etkisiyle Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tekrar toplanmış ve iki asgari ücret belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRETE 6 AYRI RAKAM | Yeni maaşlar kaç lira olacak? İşte kalem kalem hesaplar...

Ama bu yıl yani 2024 yılı için tek asgari ücret belirlendi. 20.000 TL brüt, 17.700 TL de net olmak üzere. Dolayısıyla yıl boyunca da bu maaş değişmedi.

SON DAKİKA