ASGARİ ÜCRETE 6 AYRI RAKAM | Yeni maaşlar kaç lira olacak? İşte kalem kalem hesaplar...

2025 yılı asgari ücret zammını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında çalışmalarına başlayacak. Komisyon, işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşacak. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Asgari ücret için 6 rakam konuşuluyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bugün Youtube hesabı üzerinden asgari ücrete ilişkin son tahminleri paylaştı. İşte konuşmalarından öne çıkanlar; Herkes bir rakam ortaya atıyor. Biz de bazı hesaplamalar yapacağız. Asgari ücret bu sene bildiğiniz gibi yıllık olarak belirlendi. Yani ara zam yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda özellikle hem enflasyon hem pandeminin de etkisiyle Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tekrar toplanmış ve iki asgari ücret belirlenmişti.