Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?
12.3 milyon emeklinin Ocak'ta maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da artacak. Ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten 8'e çıkması da gündemde. Peki, ek ödeme oranıyla emekli maaşına ne kadar zam gelecek? TAKVİM sizin için hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
10 Kasım 2018 Cumartesi, 00:53:57 Güncelleme: 01:05:14
Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?
Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?
Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?
Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?
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