Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?

12.3 milyon emeklinin Ocak'ta maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da artacak. Ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten 8'e çıkması da gündemde. Peki, ek ödeme oranıyla emekli maaşına ne kadar zam gelecek? TAKVİM sizin için hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

10 Kasım 2018 Cumartesi, 00:53:57 Güncelleme: 01:05:14
Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?
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Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü Ocak zammına çevrildi. Tüm emeklilerin Ocak'ta maaşları artacak.

Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?
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Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?

Maaşların yükselmesiyle her ay verilen ek ödemenin tutarı da zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.

Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?
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Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?

Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da yükseliyor. Ocak'ta hem yüzde 5 oranından yararlanma sınırı değişecek hem de tüm emeklilerin ek ödeme tutarı zamlı aylık üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.

Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?
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Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?

Memurlar için 4 ayda oluşan yüzde 12.76'lık artışa göre bu sınır bin 247 lira 26 kuruşa çıkabilecek.

Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?
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Emekliye 2 kat ek ödeme | Ek ödeme artışı ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Ayrıca ek ödeme oranının artırılması da gündemde. Talepler hayata geçerse ek ödeme oranı maaşın yüzde 8 ya da yüzde 9'una çıkarılabilecek.

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