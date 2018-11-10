Çalışana-işsize zam | Asgari ücret 2019 zammı ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücretin Aralık sonunda artmasıyla birlikte hem işsizlik maaşı hem de Asgari Geçim İndirimi yükselecek. Asgari ücret devletin işverenler için koyduğu bir sınır. Yani "bu rakamdan aşağıya maaş veremezsin" dediği bir ücret anlamı taşıyor. Peki, 2019 asgari ücret zammı, 2019 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve en düşük işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in asgari ücretle ilgili yazısı...

10 Kasım 2018 Cumartesi, 03:50:19 Güncelleme: 04:06:20
Çalışana-işsize zam | Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?
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Çalışana-işsize zam | Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücretin Aralık sonunda artmasıyla birlikte hem işsizlik maaşı hem de Asgari Geçim İndirimi yükselecek. 2 bin lira üzerinden hesaplamaları sizin için yaptık...

Çalışana-işsize zam | Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?
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Çalışana-işsize zam | Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Önümüzdeki ay milyonlarca çalışanla birlikte aslında 81 milyonu ilgilendiren asgari ücret pazarlıkları başlayacak. Asgari ücret devletin işverenler için koyduğu bir sınır. Yani "bu rakamdan aşağıya maaş veremezsin" dediği bir ücret anlamı taşıyor.

Çalışana-işsize zam | Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?
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  • 14
Çalışana-işsize zam | Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Ancak işsizlik maaşından borçlanmalara, yaşlılık ödeneğinden, tazminat hesaplamalarına kadar her konuda da bir parametre olarak kullanılıyor.

Çalışana-işsize zam | Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?
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Çalışana-işsize zam | Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

MASAYA GELEN RAKAM
Bu yıl yaşanan ekonomik saldırı sonrasında kurlardaki artış ve enflasyonun yükselmesi asgari ücret tartışmalarını da erken başlattı.

Çalışana-işsize zam | Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?
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Çalışana-işsize zam | Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Sendikalar, asgari ücret komisyonunun bu ay toplanması talebini dile getirirken ücretin önce net 2 bin liraya çıkartılmasını sonra da üzerine artış yapılmasını talep ettiler.

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