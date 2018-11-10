Çalışana-işsize zam | Asgari ücret 2019 zammı ve AGİ ne kadar olacak?
Asgari ücretin Aralık sonunda artmasıyla birlikte hem işsizlik maaşı hem de Asgari Geçim İndirimi yükselecek. Asgari ücret devletin işverenler için koyduğu bir sınır. Yani "bu rakamdan aşağıya maaş veremezsin" dediği bir ücret anlamı taşıyor. Peki, 2019 asgari ücret zammı, 2019 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve en düşük işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in asgari ücretle ilgili yazısı...
10 Kasım 2018 Cumartesi, 03:50:19 Güncelleme: 04:06:20
Çalışana-işsize zam | Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?
Çalışana-işsize zam | Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?
Çalışana-işsize zam | Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?
Çalışana-işsize zam | Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?
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