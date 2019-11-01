Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapmazsanız her ay 276 TL cezası var
Geçtiğimiz yıllarda hizmete alınan ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşların da sağlık hizmeti alabilmesini sağlayan Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması, yurt dışında yaşayan Türkler de dahil olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Gelirine göre sağlık primi ödemek zorunda olan vatandaşlar, eğer gelir testi yaptırmazlarsa her ay 276 lira ceza ödemek zorunda kalabiliyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Kadir Denizci, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de unutmuş oldukları borçlar olabildiğini belirterek, "Bu borçların başında da Genel Sağlık Sigortası borcu geliyor. Türkiye'de hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar genel sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar.
Bunun için de bağlı bulundukları kaymakamlığa giderek oradaki sosyal yardımlaşma vakıflarından aile gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Eğer hane geliri asgari ücretin 3'te 1'inden az ise işte o zaman bu sağlık sigortasını devlet karşılıyor ama değilse kişiye göre belli bir ödeme yapılıyor. Her kişinin genel sağlık sigortası olmuş oluyor." diye konuştu.