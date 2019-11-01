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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapmazsanız her ay 276 TL cezası var

Geçtiğimiz yıllarda hizmete alınan ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşların da sağlık hizmeti alabilmesini sağlayan Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması, yurt dışında yaşayan Türkler de dahil olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Gelirine göre sağlık primi ödemek zorunda olan vatandaşlar, eğer gelir testi yaptırmazlarsa her ay 276 lira ceza ödemek zorunda kalabiliyor.

01.11.2019 11:08 - Son Güncelleme: 01.11.2019 11:08
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapmazsanız her ay 276 TL cezası var

Sosyal Güvenlik Uzmanı Kadir Denizci, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de unutmuş oldukları borçlar olabildiğini belirterek, "Bu borçların başında da Genel Sağlık Sigortası borcu geliyor. Türkiye'de hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar genel sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapmazsanız her ay 276 TL cezası var

Bunun için de bağlı bulundukları kaymakamlığa giderek oradaki sosyal yardımlaşma vakıflarından aile gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Eğer hane geliri asgari ücretin 3'te 1'inden az ise işte o zaman bu sağlık sigortasını devlet karşılıyor ama değilse kişiye göre belli bir ödeme yapılıyor. Her kişinin genel sağlık sigortası olmuş oluyor." diye konuştu.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapmazsanız her ay 276 TL cezası var

YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARA PRİM BORCU GELİYOR
Yurt dışında yaşayan 100 kişiden 80'inin ikametgahının Türkiye'de bulunduğunu ifade eden Denizci, "Çünkü ikametgahı olmadığı zaman resmi kurum ve kuruluşlarda işlem yapamıyorlar.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapmazsanız her ay 276 TL cezası var

Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti kişinin yurt dışında olduğunu bilmiyor ve yurt dışında yaşayan vatandaşımıza borç geliyor. Borçlar biriktiği zaman da haciz yoluna kadar gidiyor" şeklinde konuştu.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapmazsanız her ay 276 TL cezası var

İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ İLE BORÇLAR SİLİNEBİLİYOR
Bu vatandaşların Türkiye'ye gelerek aile gelir tespiti yaptırması gerektiğini vurgulayan Denizci, "Bunu yaptırmadan önce geçmişe dayalı borçlarını sildirebilirler, çünkü vatandaş yurt dışında.

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