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Bu soruyu bilen 15 bin TL maaşla işe başlıyor! Apple; İstanbul, Ankara ve İzmir'den ilan verdi

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, yüksek maaş vereceği elemanları arıyor. Apple'ın çalışan aradığı ülkelerin arasında Türkiye de var. Apple'ın ilanlarında İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'de de ilanları bulunuyor ve halen başvuru alıyor. Apple işe alacağı kişilere bir dizi soru hazırlamış durumda. Peki bu sorulara siz olsanız nasıl yanıt verirdiniz?

18.05.2019 08:40 - Son Güncelleme: 18.05.2019 08:46
Bu soruyu bilen 15 bin TL maaşla işe başlıyor! Apple; İstanbul, Ankara ve İzmir'den ilan verdi

Apple yeni çalışanlar arıyor. Aylar önce verdiği ilanı halen açık olan Apple, müşterileri dinleyip onlara yardımcı olacak çalışanlar arıyor. Bazı iş kolları kapsamında iş yerine belli günler haricinde gelinmesi de gerekmiyor! Apple'ın çalışan aradığı ülkelerin arasında Türkiye de var!

Bu soruyu bilen 15 bin TL maaşla işe başlıyor! Apple; İstanbul, Ankara ve İzmir'den ilan verdi

Apple'ın ilanlarında İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'de de ilanları bulunuyor ve halen başvuru alıyor.

Bu soruyu bilen 15 bin TL maaşla işe başlıyor! Apple; İstanbul, Ankara ve İzmir'den ilan verdi

İstanbul'dan dört ilan daha var; ancak uzun zamandır arayış bu bölümlerde devam ediyor.

Bu soruyu bilen 15 bin TL maaşla işe başlıyor! Apple; İstanbul, Ankara ve İzmir'den ilan verdi

Apple işe alacağı kişilere bir dizi soru hazırlamış durumda. Peki bu sorulara siz olsanız nasıl yanıt verirdiniz? Okuyun, sorulara şaşıracaksınız, cevapları iyi düşünün!

Bu soruyu bilen 15 bin TL maaşla işe başlıyor! Apple; İstanbul, Ankara ve İzmir'den ilan verdi

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