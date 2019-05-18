Bu soruyu bilen 15 bin TL maaşla işe başlıyor! Apple; İstanbul, Ankara ve İzmir'den ilan verdi

Apple yeni çalışanlar arıyor. Aylar önce verdiği ilanı halen açık olan Apple, müşterileri dinleyip onlara yardımcı olacak çalışanlar arıyor. Bazı iş kolları kapsamında iş yerine belli günler haricinde gelinmesi de gerekmiyor! Apple'ın çalışan aradığı ülkelerin arasında Türkiye de var!