Bu soruyu bilen 15 bin TL maaşla işe başlıyor! Apple; İstanbul, Ankara ve İzmir'den ilan verdi
Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, yüksek maaş vereceği elemanları arıyor. Apple'ın çalışan aradığı ülkelerin arasında Türkiye de var. Apple'ın ilanlarında İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'de de ilanları bulunuyor ve halen başvuru alıyor. Apple işe alacağı kişilere bir dizi soru hazırlamış durumda. Peki bu sorulara siz olsanız nasıl yanıt verirdiniz?
18.05.2019 08:40
- Son Güncelleme: 18.05.2019 08:46
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