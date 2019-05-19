Gençlere çifte destek! Prim ve vergi desteğinden yararlanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekir?

● Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olmak.

● Ticari veya serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış olması.

● Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olmak.

