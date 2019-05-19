Gençlere çifte destek! Prim ve vergi desteğinden yararlanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekir?
Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Devlet gençlere pek çok destek sağlıyor. Girişimci gençlere 1 yıl prim, 3 yıl vergi teşviği fırsatı var. Bu sayede gençler yıllık 27 bin lirayı aşan prim ve vergi desteğinden yararlanıyor. Peki prim ve vergi desteğinden kimler yararlanabilir? Gençlerin, bu destekten yararlanmak için nereye başvurması gerekir? Prim ve vergi desteğinden yararlanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem gençlere sağlanan prim ve vergi desteği ile ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...
19.05.2019 07:46
- Son Güncelleme: 19.05.2019 07:46
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