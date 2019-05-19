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Gençlere çifte destek! Prim ve vergi desteğinden yararlanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekir?

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Devlet gençlere pek çok destek sağlıyor. Girişimci gençlere 1 yıl prim, 3 yıl vergi teşviği fırsatı var. Bu sayede gençler yıllık 27 bin lirayı aşan prim ve vergi desteğinden yararlanıyor. Peki prim ve vergi desteğinden kimler yararlanabilir? Gençlerin, bu destekten yararlanmak için nereye başvurması gerekir? Prim ve vergi desteğinden yararlanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem gençlere sağlanan prim ve vergi desteği ile ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

19.05.2019 07:46 - Son Güncelleme: 19.05.2019 07:46
Gençlere çifte destek! Prim ve vergi desteğinden yararlanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekir?

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Hepimizin bayramı kutlu olsun.

Gençlere çifte destek! Prim ve vergi desteğinden yararlanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekir?

Son dönemde çıkartılan düzenlemeler ile gençlerin çalışma hayatında daha fazla yer almaları sağlandı. Özellikle geçtiğimiz yıl başlatılan girişimci teşvikleri ve bu yıl uygulanan ilave istihdam teşvikleri genç istihdamını artırıcı rol oynuyor.

Gençlere çifte destek! Prim ve vergi desteğinden yararlanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekir?

BAĞ-KUR PRİMİ DEVLETTEN
Gençler kendi işlerini kurduklarında tüm vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ- Kur primleri devlet tarafından ödeniyor.

Gençlere çifte destek! Prim ve vergi desteğinden yararlanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekir?

Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, 2019 yılı için 10 bin 591 lira 78 kuruşu buluyor. Genç girişimcinin her ay 882 lira 65 kuruşluk prim ödemesi cebinde kalıyor.

Gençlere çifte destek! Prim ve vergi desteğinden yararlanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekir?

● Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olmak.
● Ticari veya serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış olması.
● Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olmak.

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