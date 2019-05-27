Yeni işe giren de yaz izni yapabilir mi? | 10 soruda çalışanın izin rehberi

Yaz aylarıyla birlikte çalışanlar için izin dönemi de başlamış oluyor. Yıllık ücretli izin ile ilgili son yapılan düzenlemelerle artık toplam izinler ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebiliyor. Yani çalışanlar isterlerse izinlerini 1'er gün olarak bile kullanabiliyor. Son düzenlemelere göre yıllık izinlerle ilgili haklar ise şöyle: