Yeni işe giren de yaz izni yapabilir mi? | 10 soruda çalışanın izin rehberi
Mayıs'ın sonuna gelinmesiyle birlikte tatil planları da hız kazandı. İşyerinde 1 yılı dolduran herkesin izin hakkı var. Peki, yeni işe girenler yaz iznine çıkabilir mi? Yıllık izinler bölünebilir mi? İzin süresine resmi ve hafta tatili rastlarsa ne olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem çalışanın yıllık izinle ilgili merak ettiği o soruları yanıtladı. İşte detaylar...
Yaz aylarıyla birlikte çalışanlar için izin dönemi de başlamış oluyor. Yıllık ücretli izin ile ilgili son yapılan düzenlemelerle artık toplam izinler ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebiliyor. Yani çalışanlar isterlerse izinlerini 1'er gün olarak bile kullanabiliyor. Son düzenlemelere göre yıllık izinlerle ilgili haklar ise şöyle:
Kimler izin kullanabilir?
Tüm çalışanların senelik izin hakkı vazgeçilmez bir hak. İşçilerin yıllık izin için en az 1 yıl çalışmaları gerekiyor. 1-5 yıl arası çalışanlar 14 gün, 5-15 yıl arası 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası 26 gün izne hak kazanıyor. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor.
1 yılını doldurmayan izin yapamaz mı?
Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat, işveren isterse işçilerine bir yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırabilir. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabilir. Örneğin; Mart'ta işe girmiş bir çalışan 4 aydır çalışmasına rağmen Temmuz'da 14 günlük izninin 1 haftasını kullanabilir.