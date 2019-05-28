Devletten çift maaş imkanı! Dul kalan kadınlar iki maaş birden alabilir mi?
Sosyal güvenlik mevzuatı hayatını kaybeden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını korumaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Bunların önemli bölümünü ise eşlere ödenen ölüm maaşı ile çocuklara ödenen yetim maaşı oluşturuyor. Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Peki, Dul kalan kadınlar iki maaş birden alabiliyor mu? Kız çocukları da bu haktan yararlanabilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...
28.05.2019 07:53
- Son Güncelleme: 28.05.2019 07:53
Sosyal güvenlik mevzuatımız vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Bunların önemli bölümünü ise eşlere ödenen ölüm maaşı ile çocuklara ödenen yetim maaşı oluşturuyor.
Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor. Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor.
2008'DE SİSTEM DEĞİŞTİ
Kocası ölen kadına; kocasının sigortalılık süresi uygunsa, kadının geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor. Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece, erkek çocuklara da öğrenci oldukları sürece (25 yaşa kadar) maaş ödeniyor.
En çok merak edilen mesele, bir kadının hem ölen kocasından hem de ölen babasından iki maaş alıp alamayacağı. Bu durum 2008 yılı öncesinde farklı kurumlar olmak şartıyla geçerli oluyordu.
Ancak 2008 yılı ile birlikte çift maaşın önü de kapanmış oldu. Yine de ölüm tarihine göre bazı durumlarda çift maaş ödeniyor.