Devletten çift maaş imkanı! Dul kalan kadınlar iki maaş birden alabilir mi?

Sosyal güvenlik mevzuatı hayatını kaybeden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını korumaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Bunların önemli bölümünü ise eşlere ödenen ölüm maaşı ile çocuklara ödenen yetim maaşı oluşturuyor. Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Peki, Dul kalan kadınlar iki maaş birden alabiliyor mu? Kız çocukları da bu haktan yararlanabilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...

28.05.2019 07:53 - Son Güncelleme: 28.05.2019 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





