Altının yükseleceği tarih tek kalemde verildi! Piyasalarda bu ne perhiz, bu ne lâhana turşusu etkisi! Bugün 14-18-22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili beklentilerini açıkladı. Son dönemlerde yükseliş yaşayan altın fiyatları vatandaşları düşündürmeye başladı. Altın fiyatlarında artışın devam etmesini bekleyen İslam Memiş, yılsonuna kadar altında yükseliş olacağını belirterek, o yüzden bozdurmak isteyen kişilerin acele etmemesini tavsiye ettiğini söyledi.
Altın fiyatlarının daha yeni yükseliş trendine başladığını ve 6 aydır bir baskılanma olduğunu da belirtti. Bu baskılanmanın sonuna yaklaştığını ve altın fiyatlarında yukarıya yönlü hareketin devam ettiğini ifade eden İslam Memiş, altının ons fiyatındaki yükselişler gram altın fiyatına da yansıdığını belirtti. Altının ons fiyatındaki hareketlerin pozitif yönde ilerlemesini beklediğini ve son 6 aydır altın fiyatlarında yaşanan hareketlerin pozitif yönde ilerlemesini beklediğini belirtti. Altının ons fiyatı 4 gündür üst üste değer kazancını sürdürürken; 1786 dolara kadar yükselerek 15 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gram altın ise, ons altındaki yükselişten aldığı destekle bütün zamanların en yüksek oranına yükseldi.
Altın Neden Yükseliyor?
Sebebi FED'in faiz politikalarında biraz daha yumuşamaya gideceği beklentisi başka mühim etken de enflasyon verisinin beklenenden iyi gelmesi. Yüzde 7.7 seviyesinde belirtiler bir enflasyon verisi. Küresel piyasalarda emtia fiyatlarını pozitif yönde etkiledi. Pozitif manzara gene devam ediyor. Beklentimiz gene yükselişlerin devam edeceği yönünde. Ons altın bugün itibariyle 1.750 – 1.757 dolar aralığında dengelenme çabasını sürdürüyor. Teknik olarak 1.730 – 1.780 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz.
"Gram ALTIN Pozitif Yönde Etkileniyor"
Güçlü bir dolar var karşımızda ons altın yükselince gram altın pozitif yönde etkilenmeye devam ediyor. Gram altın / TL fiyatı şu an itibariyle 1.051 – 1.055 lira aralığında. Gram altın / TL fiyatında gene 1.100'lü rakamları yakında konuşabiliriz diye ön görü ediyorum.
"Yeni Rekorlar Görebiliriz"
Genellikle ons altındaki bu 1.800'lü sayılar önümüzdeki hafta beklenmekte. Gram altın / TL fiyatına yeni rekorlar görebiliriz. Genellikle altın bozduracak olan vatandaşlarımızın da yükselişlerin gerçekten daha yeni başladığını, altın fiyatlarının bundan ileri seyrinde biraz daha pozitif seyrin beklendiğini bilmesi gerekiyor. Alım yapacak olan vatandaşlarımıza da her düşüşü her revizyon faaliyetlerini her kar satışlarını bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekliliğini düşünüyoruz. 1.000 TL düzeyinin altında bir gram altın biraz zor gibi görülüyor şu anda.
Alım Fırsatı
Benim şahsi beklentim 1.100'lü rakamların önümüzdeki haftalarda konuşulacağı yönünde. O yüzden biraz daha pozitif seyirde bulunduğu bağlamında 1.040 – 1.050 lira aralığını bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekliliğini düşünüyorum.
Yine 1.200'lü rakamları konuşacağız gene her ne kadar bu sene beklesek de 1.450 lira seviyeleri var. Altın fiyatları gerçekten değerinin çok aşağısında seyrediyor FED politikalarından dolayı. Bu yükselişler önümüzdeki aylarda gene devam edebilir.