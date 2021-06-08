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Emekliye 192 TL taksitle kredi müjdesi! %1.58 fırsatıyla cüzdanlar ferahlığa kavuşacak! Kampanyada en üst limit...

Emekliye sunulan mini kredi avantajı milyonlarca emekli tarafından merak edilen avantajlar arasında. Halkbank tarafından sunulan mini kredi paketiyle 5 bin liraya kadar anlık nakit ihtiyaçları için kredi veriliyor. Uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken pakette aylık eşit, azalan ve 3 ayda bir eşit taksitli imkanıyla pek çok kişiye cazip geliyor. %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabileceğiniz kampanyadaki faiz oranları hayat sigortası ve kredi mevduat hesabı açtırmayı kabul edenler için geçerli oluyor. Ayrıca müşterinin maaşını da Halkbank'tan alması gerekiyor.

08.06.2021 11:59 - Son Güncelleme: 08.06.2021 12:48
Emekliye 192 TL taksitle kredi müjdesi! %1.58 fırsatıyla cüzdanlar ferahlığa kavuşacak! Kampanyada en üst limit...

Emekliye 192 TL taksitle kredi müjdesi! %1.58 fırsatıyla cüzdanlar ferahlığa kavuşacak! Kampanyada en üst limit... Halkbank'tan emekli müşterilerine özel çok cazip bir mini kredi teklifi sunuldu. Üst limitin 5 bin lira olarak duyurulduğu fırsatta 1,58 kredi faiz oranı dikkat çekerken 36 aylık vadede aylık ödemeniz 192 lira 90 kuruş olacak. Maaşını bankadan alan ya da taşımayı düşünen emekliler için sunulan bu fırsat anında nakit ihtiyacı olanların çok işine yarayacak. Başvuru yapmayı düşünenler için banka detaylı olarak kampanyayı açıkladı.

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Emekliye 192 TL taksitle kredi müjdesi! %1.58 fırsatıyla cüzdanlar ferahlığa kavuşacak! Kampanyada en üst limit...

EMEKLİ MİNİ KREDİ

Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,58 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredimizdir.

Emekliye 192 TL taksitle kredi müjdesi! %1.58 fırsatıyla cüzdanlar ferahlığa kavuşacak! Kampanyada en üst limit...

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.

Emekliye 192 TL taksitle kredi müjdesi! %1.58 fırsatıyla cüzdanlar ferahlığa kavuşacak! Kampanyada en üst limit...

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,

Emekliye 192 TL taksitle kredi müjdesi! %1.58 fırsatıyla cüzdanlar ferahlığa kavuşacak! Kampanyada en üst limit...

Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,