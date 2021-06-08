Emekliye 192 TL taksitle kredi müjdesi! %1.58 fırsatıyla cüzdanlar ferahlığa kavuşacak! Kampanyada en üst limit...
Emekliye sunulan mini kredi avantajı milyonlarca emekli tarafından merak edilen avantajlar arasında. Halkbank tarafından sunulan mini kredi paketiyle 5 bin liraya kadar anlık nakit ihtiyaçları için kredi veriliyor. Uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken pakette aylık eşit, azalan ve 3 ayda bir eşit taksitli imkanıyla pek çok kişiye cazip geliyor. %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabileceğiniz kampanyadaki faiz oranları hayat sigortası ve kredi mevduat hesabı açtırmayı kabul edenler için geçerli oluyor. Ayrıca müşterinin maaşını da Halkbank'tan alması gerekiyor.
Emekliye 192 TL taksitle kredi müjdesi! %1.58 fırsatıyla cüzdanlar ferahlığa kavuşacak! Kampanyada en üst limit... Halkbank'tan emekli müşterilerine özel çok cazip bir mini kredi teklifi sunuldu. Üst limitin 5 bin lira olarak duyurulduğu fırsatta 1,58 kredi faiz oranı dikkat çekerken 36 aylık vadede aylık ödemeniz 192 lira 90 kuruş olacak. Maaşını bankadan alan ya da taşımayı düşünen emekliler için sunulan bu fırsat anında nakit ihtiyacı olanların çok işine yarayacak. Başvuru yapmayı düşünenler için banka detaylı olarak kampanyayı açıkladı.