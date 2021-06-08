Emekliye 192 TL taksitle kredi müjdesi! %1.58 fırsatıyla cüzdanlar ferahlığa kavuşacak! Kampanyada en üst limit...

Emekliye sunulan mini kredi avantajı milyonlarca emekli tarafından merak edilen avantajlar arasında. Halkbank tarafından sunulan mini kredi paketiyle 5 bin liraya kadar anlık nakit ihtiyaçları için kredi veriliyor. Uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken pakette aylık eşit, azalan ve 3 ayda bir eşit taksitli imkanıyla pek çok kişiye cazip geliyor. %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabileceğiniz kampanyadaki faiz oranları hayat sigortası ve kredi mevduat hesabı açtırmayı kabul edenler için geçerli oluyor. Ayrıca müşterinin maaşını da Halkbank'tan alması gerekiyor.

08.06.2021 11:59 - Son Güncelleme: 08.06.2021 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





