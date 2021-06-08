Bankalar alev çemberine döndü! Hoş geldin faizleri fırladı fırlayacak! 32 günde 50.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

1 YILDA YÜZDE SIFIR



Böylece Türk Lirası cinsinden hesaplar için geçerli olmak üzere mevduatlar için uygulanacak stopaj oranı, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak uygulanacak.