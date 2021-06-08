Bankalar alev çemberine döndü! Hoş geldin faizleri fırladı fırlayacak! 32 günde 50.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?
Bankada hesabı olan herkesi kapsıyor. Değişti ve tek tek akıbeti belli oldu! Bankalar tanışma faizi adı altında ilk kez vadeli mevduat hesabı açacaklara büyük fırsat sağlıyor. Parası olup birikim yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği seçeneklerden biri de vadeli mevduat hesabı oluyor. Hem risksiz oluşu hem de güvenilir kazanç sağlaması açısından vadeli mevduat rağbet görüyor. 50.000 TL parasını 32 günlük vadeli hesabına yatıran biri, yüzde 20 faiz oranıyla 830 lira kazanç sağlıyor. Öte yandan faiz getirisinden alınan sabotaj düşürüldü ve bu süre 2 ay daha uzatıldı. Yani demek oluyor ki aynı parayla daha fazla kazanç elde edebileceksiniz. Mevcut parasının 32 günlük faizini merak edenler ise bankaların sitelerini ziyaret ederek hesaplama işlemlerini gerçekleştiriyor.
Bankalar sırayla duyurdu! Kapışma başladı! Parası olup birikimini vadeli mevduat hesabına yatıracaklara bankalardan hoş geldin faizi kampanyası başlatıldı. Bilindiği üzere vadeli mevduat fazilerinde oranlar değişiklik gösteriyor. Örneğin 50.000 TL'si olan bir kişi 32 günlük vadeyle 1 ayda 830 lira kazanç sağlayabiliyor. Öte yandan faiz getirisinden alınan sabotaj düşürüldü ve bu süre 2 ay daha uzatıldı. Yani demek oluyor ki aynı parayla daha fazla kazanç elde edebileceksiniz. Mevcut parasının 32 günlük faizini merak edenler ise bankaların sitelerini ziyaret ederek hesaplama işlemlerini gerçekleştiriyor.
Mevduat faizleri son dönemde Merkez Bankası'nın aldığı kararların da etkisiyle yüzde 19.5'e kadar çıktı.
Risksiz kazanç elde etmek isteyenlere yüksek faize ek olarak stopaj (vergi) avantajı da sağlanıyor. TL'yi desteklemek ve yastıkaltı birikimlerin ekonomiye kazandırılması için verilen vergi avantajının süresi 2 ay daha uzatıldı.
İndirimli stopaj oranlarına ilişkin ilk düzenleme Eylül 2020'de devreye alınmış, Aralık 2020'de yapılan değişiklikle önce 31 Mart'a sonra da 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Yani stopaj desteği uygulaması önceki gün itibarıyla son bulmuştu.
1 YILDA YÜZDE SIFIR
Böylece Türk Lirası cinsinden hesaplar için geçerli olmak üzere mevduatlar için uygulanacak stopaj oranı, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak uygulanacak.