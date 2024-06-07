Araç sahipleri dikkat! Benzine ve motorine büyük indirim! Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı

Araç sahiplerini ilgilendiren haber az önce geldi. Akaryakıt fiyatlarına önemli bir değişim yaşandı. Benzinde 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim yapıldı. Bu fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren tüm pompalara yansıdı.
Milyonlarca araç sahibini sevindiren haber geldi. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirim başladı.
HEM BENZİNE HEM DE MOTORİNE İNDİRİM
Benzinde 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim yapıldı.
Benzin ve motorin fiyatlarındaki bu düşüşte, uluslararası piyasalarda Brent petrolün yaşadığı dalgalanmaların etkili olduğu belirtildi.