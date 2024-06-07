Araç sahipleri dikkat! Benzine ve motorine büyük indirim! Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı

Araç sahiplerini ilgilendiren haber az önce geldi. Akaryakıt fiyatlarına önemli bir değişim yaşandı. Benzinde 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim yapıldı. Bu fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren tüm pompalara yansıdı.