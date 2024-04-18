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EMEKLİYE 18 BİN TL | Bankalarda promosyon yarışı! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Bankaların promosyon yarışı taban tutarların güncellenmesiyle büyüdü. Emeklilere 18 bin liraya varan promosyon imkanı bulunurken, şimdilerde 'Tutarlar daha da artar mı?' sorusuna cevap aranıyor. Peki hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? İşte bu sorunun yanıtı ve bankaların kampanyaları...

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 17:15 Güncelleme 18 Nisan 2024, 17:15
EMEKLİYE 18 BİN TL | Bankalarda promosyon yarışı! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? 1

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyonlarında kampanyalar sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokol kapsamında en düşük promosyon tutarı aylığı 10 bin liranın altında olanlarda 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlarda 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlarda 10 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlarda 12 bin liraya yükseldi.

EMEKLİYE 18 BİN TL | Bankalarda promosyon yarışı! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? 2

Üstelik özel bankalar birbiri ardına kampanyalara imza atarak tutarları da daha da artırdı. Emeklilere maaşa göre değişmekle birlikte 18 bin liraya varan ödeme alma imkanı ortaya çıktı.

EMEKLİYE 18 BİN TL | Bankalarda promosyon yarışı! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? 3

Mevcut kampanyalara göre emekliler şartsız 15 bin liraya varan ödeme alabilirken, 'Ek ürünler de kullanırım' diyenler için promosyon 18 bin liraya kadar çıkıyor.

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