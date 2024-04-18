EMEKLİYE 18 BİN TL | Bankalarda promosyon yarışı! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

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Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyonlarında kampanyalar sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokol kapsamında en düşük promosyon tutarı aylığı 10 bin liranın altında olanlarda 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlarda 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlarda 10 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlarda 12 bin liraya yükseldi.