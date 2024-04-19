Emekliye destek paketi: Kime, hangi imkan sunulacak? Ne zaman başlayacak?

'Emekliler Yılı' kapsamında hayata geçirilecek yeni destekler 15-20 gün içerisinde duyurulacak. En düşük emekli aylığını alanlara kira, doğal gaz ve gıda gibi alanlarda destekler planlanıyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Emekliler Yılı' olarak ilan ettiği 2024'te emeklilere yönelik atılacak adımlar maaş, promosyon ve ikramiye artışlarıyla sınırlı kalmayacak.
Emeklilerin refahını artıracak destekler de uygulamaya konulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu destekleri içeren paketin 15-20 gün içinde yani Mayıs ayı başında özel bir lansmanla açıklanacağını söyledi.
Birçok bakanlık ve özel sektör kuruluşu ile hazırlanan protokoller üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu konularda belli bir noktaya geldiklerini söyleyen Işıkhan, "Yaklaşık 15-20 gün içerisinde elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek her çalışmayı paylaşacağız" dedi.