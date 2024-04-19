Emekliye destek paketi: Kime, hangi imkan sunulacak? Ne zaman başlayacak?

Emeklilerin refahını artıracak destekler de uygulamaya konulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu destekleri içeren paketin 15-20 gün içinde yani Mayıs ayı başında özel bir lansmanla açıklanacağını söyledi.

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Birçok bakanlık ve özel sektör kuruluşu ile hazırlanan protokoller üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu konularda belli bir noktaya geldiklerini söyleyen Işıkhan, "Yaklaşık 15-20 gün içerisinde elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek her çalışmayı paylaşacağız" dedi.