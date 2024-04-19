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Emekliye destek paketi: Kime, hangi imkan sunulacak? Ne zaman başlayacak?

'Emekliler Yılı' kapsamında hayata geçirilecek yeni destekler 15-20 gün içerisinde duyurulacak. En düşük emekli aylığını alanlara kira, doğal gaz ve gıda gibi alanlarda destekler planlanıyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 07:00 Güncelleme 19 Nisan 2024, 07:00
Emekliye destek paketi: Kime, hangi imkan sunulacak? Ne zaman başlayacak? 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Emekliler Yılı' olarak ilan ettiği 2024'te emeklilere yönelik atılacak adımlar maaş, promosyon ve ikramiye artışlarıyla sınırlı kalmayacak.

Emekliye destek paketi: Kime, hangi imkan sunulacak? Ne zaman başlayacak? 2

Emeklilerin refahını artıracak destekler de uygulamaya konulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu destekleri içeren paketin 15-20 gün içinde yani Mayıs ayı başında özel bir lansmanla açıklanacağını söyledi.

Emekliye destek paketi: Kime, hangi imkan sunulacak? Ne zaman başlayacak? 3

Birçok bakanlık ve özel sektör kuruluşu ile hazırlanan protokoller üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu konularda belli bir noktaya geldiklerini söyleyen Işıkhan, "Yaklaşık 15-20 gün içerisinde elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek her çalışmayı paylaşacağız" dedi.

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