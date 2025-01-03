Cüzdanları dolduracak haber! 65 yaş, engelli, evde bakım maaşlarına zam!

SED Ödemeleri de Yükseliyor

Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de önemli artışlar söz konusu. Çocuklar için okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim gibi farklı eğitim düzeylerine göre belirlenen ödemeler de yükseliyor. İşte 2025 yılına ilişkin SED ödemeleri:

Çocuk (Okul Öncesi): 4.760,48 TL

Çocuk (İlköğretim): 7.140,73 TL

Çocuk (Ortaöğretim): 7.616,77 TL

Çocuk (Ortaöğretim Çağında Olup Okumayan): 4.760,48 TL

Çocuk (Yüksek Öğretim): 8.568,87 TL

Kuruluştan Ayrılan Gençler: 3.808,38 TL