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Cüzdanları dolduracak haber! 65 yaş, engelli, evde bakım maaşlarına zam!

2025 yılının Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış, pek çok sosyal desteğe yansıyacak. Memur zammı ile birlikte Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi önemli kalemlerde değişiklik olacak. Bu değişikliklerle birlikte milyonlarca kişi, 2025 itibarıyla daha yüksek ödemeler alacak. İşte sosyal yardımlara yapılacak zamla ilgili güncel gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 09:59 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 09:59
Cüzdanları dolduracak haber! 65 yaş, engelli, evde bakım maaşlarına zam!

Asgari ücretin ardından gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanan verilerle yaklaşık 20 milyonu aşkın kişinin Ocak zammı da belli oldu.

Cüzdanları dolduracak haber! 65 yaş, engelli, evde bakım maaşlarına zam!

Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış, sosyal desteklere de yansıdı. 2025 yılı itibarıyla sosyal yardım ödemelerine yapılan zamlarla 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım desteği gibi kalemlerde değişiklik yaşandı.

Cüzdanları dolduracak haber! 65 yaş, engelli, evde bakım maaşlarına zam!

İşte kalem kalem yeni sosyal yardım ödemeleri...

Cüzdanları dolduracak haber! 65 yaş, engelli, evde bakım maaşlarına zam!

2025 yılı itibarıyla enflasyon verisine göre sosyal yardım ödemelerinin yeni tutarları şu şekilde:

Cüzdanları dolduracak haber! 65 yaş, engelli, evde bakım maaşlarına zam!

2025 Yılı Sosyal Destek Ödemeleri (Memur Zammı Oranında %10,40 Artış)

65 Yaş Aylığı: 4.616,52 TL

Cüzdanları dolduracak haber! 65 yaş, engelli, evde bakım maaşlarına zam!

Evde Bakım Desteği: 10.022,07 TL

Kronik Hastalık Yardımı: 10.022,07 TL

Cüzdanları dolduracak haber! 65 yaş, engelli, evde bakım maaşlarına zam!

Engelli Aylığı (%40-69): 3.685,22 TL

Engelli Aylığı (%70 ve Üzeri): 5.527,82 TL

Cüzdanları dolduracak haber! 65 yaş, engelli, evde bakım maaşlarına zam!

SED Ödemeleri de Yükseliyor

Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de önemli artışlar söz konusu. Çocuklar için okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim gibi farklı eğitim düzeylerine göre belirlenen ödemeler de yükseliyor. İşte 2025 yılına ilişkin SED ödemeleri:

Çocuk (Okul Öncesi): 4.760,48 TL

Çocuk (İlköğretim): 7.140,73 TL

Çocuk (Ortaöğretim): 7.616,77 TL

Çocuk (Ortaöğretim Çağında Olup Okumayan): 4.760,48 TL

Çocuk (Yüksek Öğretim): 8.568,87 TL

Kuruluştan Ayrılan Gençler: 3.808,38 TL

Cüzdanları dolduracak haber! 65 yaş, engelli, evde bakım maaşlarına zam!