Cüzdanları dolduracak haber! 65 yaş, engelli, evde bakım maaşlarına zam!

Asgari ücretin ardından gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanan verilerle yaklaşık 20 milyonu aşkın kişinin Ocak zammı da belli oldu.
Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış, sosyal desteklere de yansıdı. 2025 yılı itibarıyla sosyal yardım ödemelerine yapılan zamlarla 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım desteği gibi kalemlerde değişiklik yaşandı.
İşte kalem kalem yeni sosyal yardım ödemeleri...
2025 yılı itibarıyla enflasyon verisine göre sosyal yardım ödemelerinin yeni tutarları şu şekilde:
2025 Yılı Sosyal Destek Ödemeleri (Memur Zammı Oranında %10,40 Artış)
65 Yaş Aylığı: 4.616,52 TL
Evde Bakım Desteği: 10.022,07 TL
Kronik Hastalık Yardımı: 10.022,07 TL
Engelli Aylığı (%40-69): 3.685,22 TL
Engelli Aylığı (%70 ve Üzeri): 5.527,82 TL
SED Ödemeleri de Yükseliyor
Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de önemli artışlar söz konusu. Çocuklar için okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim gibi farklı eğitim düzeylerine göre belirlenen ödemeler de yükseliyor. İşte 2025 yılına ilişkin SED ödemeleri:
Çocuk (Okul Öncesi): 4.760,48 TL
Çocuk (İlköğretim): 7.140,73 TL
Çocuk (Ortaöğretim): 7.616,77 TL
Çocuk (Ortaöğretim Çağında Olup Okumayan): 4.760,48 TL
Çocuk (Yüksek Öğretim): 8.568,87 TL
Kuruluştan Ayrılan Gençler: 3.808,38 TL