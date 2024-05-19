19.45'te açıklandı 20-23-27 Mayıs'ta ödeme! SSK ve Bağ-Kur emeklisine şahane duyuru

SGK, emeklilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla e-Devlet platformuna yeni özellikler ekledi. Artık emekliler, maaş ödeme günlerini ve miktarlarını bu platform üzerinden kolaylıkla takip edebilecek. Ayrıca, platform üzerinde sunulan tahmini emekli maaşı hesaplama aracı, emeklilik planlaması yapanlar için değerli bir kaynak haline gelmiş durumda.
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, Türkiye'deki milyonlarca emekli, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan yeni maaş ödeme takvimini merakla beklemeye başladı. SGK, hem SSK (4A) hem de Bağ-Kur (4B) emeklileri için maaş ödeme tarihlerini duyurdu. Bu düzenleme emeklilerin finansal planlamalarını kolaylaştıracak ve maaş ödemelerini daha düzenli bir şekilde almalarını sağlayacak.
SSK (4A) Emeklileri İçin Ödeme Takvimi
SGK'nın açıklamasına göre, SSK emeklileri için Mayıs ayı maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanelerine göre şu tarihlerde yapılacak:
Son rakamı 9 olanlar: 17 Mayıs
Son rakamı 7 olanlar: 18 Mayıs