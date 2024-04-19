Emekliye 15.000 TL çift maaş müjdesi geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya 3'ü 1 arada ödeme yapılıyor! 2008 sonrası en az 1800 primi olanlar...

1 Ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatı, belirli şartları sağlayan emeklilere ve emekli yakınlarına çift maaş alma hakkı tanıyor. Bu kişiler ayrıca ikramiye ve promosyon imkanlarından da yararlanabiliyorlar. Ancak çift maaş alma hakkından yararlanmak isteyenlerin nelere dikkat etmeleri gerektiği, merak edilen soruların başında geliyor.

2 EMEKLİYİM, VEFAT EDEN EŞİMDEN MAAŞ ALMAM İÇİN NE GEREKİYOR?

Bir sigortalı vefat ettiğinde eğer sigortalılık süresi uygunsa eşine aylık bağlanıyor. Burada kadın ya da erkek olunması fark etmiyor. Dul kalan eşin çalışıp çalışmaması, emekli olup olmaması da aylık bağlanmasını etkilemiyor.