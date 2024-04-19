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Emekliye 15.000 TL çift maaş müjdesi geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya 3'ü 1 arada ödeme yapılıyor! 2008 sonrası en az 1800 primi olanlar...

Emekliler ve emekli yakınları için çift maaş alma fırsatı, belli şartları sağladıklarında geçerli oluyor. Ancak bu avantajı elde etmek için bazı dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Emekliler, yılda iki kez olmak üzere tek dosya üzerinden ikramiye alma hakkına sahiptirler. Ancak çift maaş alma hakkından yararlanabilmek için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. Bu detaylar arasında özellikle promosyon konusu önem taşıyor. Peki, aynı anda nasıl birden fazla maaş alınır? Emekli çift maaş alma hakkı kimler için geçerli? İşte konuya dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 06:54 Güncelleme 19 Nisan 2024, 07:10
Emekliye 15.000 TL çift maaş müjdesi geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR’luya 3’ü 1 arada ödeme yapılıyor! 2008 sonrası en az 1800 primi olanlar... 1

Ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatı, belirli şartları sağlayan emeklilere ve emekli yakınlarına çift maaş alma hakkı tanıyor. Bu kişiler ayrıca ikramiye ve promosyon imkanlarından da yararlanabiliyorlar. Ancak çift maaş alma hakkından yararlanmak isteyenlerin nelere dikkat etmeleri gerektiği, merak edilen soruların başında geliyor.

Emekliye 15.000 TL çift maaş müjdesi geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR’luya 3’ü 1 arada ödeme yapılıyor! 2008 sonrası en az 1800 primi olanlar... 2

EMEKLİYİM, VEFAT EDEN EŞİMDEN MAAŞ ALMAM İÇİN NE GEREKİYOR?
Bir sigortalı vefat ettiğinde eğer sigortalılık süresi uygunsa eşine aylık bağlanıyor. Burada kadın ya da erkek olunması fark etmiyor. Dul kalan eşin çalışıp çalışmaması, emekli olup olmaması da aylık bağlanmasını etkilemiyor.

Emekliye 15.000 TL çift maaş müjdesi geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR’luya 3’ü 1 arada ödeme yapılıyor! 2008 sonrası en az 1800 primi olanlar... 3

Fakat kişi emekli ise ya da çalışıyor ise bağlanacak aylığın oranı düşüyor. Çalışmayan ya da emekli olmayan kişi, vefat eden eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor. Eğer dul kalan eş çalışan ya da emekli ise, vefat eden eşinin aylığının yüzde 50'si bağlanıyor. Maaş alma şartlarını karşılayan çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda pay ediliyor.

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