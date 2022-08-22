Emekliye 15 bin TL promosyon müjdesi! Uzmanından açıklama geldi! Duyan herkes emekli olmaya koşuyor! İşte o yöntem...
Emekli promosyonunda bankalar arasındaki yarış iyice kızıştı. Emekli maaşının artmasının ardından maaş alacağı bankayı tercih edecek olanlar konu hakkında detayları merak ediyor. Özel bankalar tarafından 8 bin TL'lere çıkan banka promosyonu ödemeleri kamu bankalarında yetersiz kaldı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, promosyon ödemeleri hakkında önemli detayları anlattı. Özelllikle bazı kurumlar için 32 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıldığını belirten Şahin, bu miktardaki ödemeleri almanın detaylarını aktardı. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne kadr? 2022 emekli promosyon ödemeleri kaç TL? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Emekli promosyon ödemeleri hakkında detaylar sık sık merak ediliyor. Son zamanlarda kamu bankaları tarafından oldukça düşük tutulan ödemeler, özel bankalarda 8 bin 500 TL'yi buldu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankaların son dönemde emeklilere verdiği promosyonlar hakkında açıklamalarda bulunarak, bazı kurumlarda 30-32 bin TL'ye çıkan promosyon ödemelerine dikkat çekti. Şahin bu rakamları almanın ayrıntılarını da anlattı. Peki, 15 bin lira emekli promosyonu var mı? Hangi banka 8 bin TL promosyon veriyor? İşte yüksek promosyon detayları ve konu hakkında merak edilenler...
Son dönemde bazı bankalar tarafından maaşını taşıyan emeklilere yüksek promosyonların verileceği açıklandı. Bu promosyonlardan faydalanmak için maaşını taşımak isteyen vatandaşların sıkıntılar yaşadığını aktaran Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, emekli maaşına haciz konamayacağını bu yüzden bankaların müşterilerinin gitmemesi için maaşlarına bloke koyduğunu söyledi.
Şahin, "Emekliler çok büyük bir kalabalık. Normalde promosyon olayını biz 2-3 yılda bir kurumlarda görüyoruz, duyuyoruz. İşçiler ve memurlar adına kurumlar bankalarla pazarlık yapıp, promosyon alıyorlar. O rekabet esnasında miktar giderek artabiliyor. En kalabalık ekip aslında emekliler. Aslına bakarsanız emekliler adına bakanlığın bankalarla bir pazarlık yapması lazım.
Emekliler istedikleri bankadan alabilirler. Dolayısıyla bankalar emeklileri kendi bankalarına çekmek için yüksek promosyonlar veriyorlar. Yalnız bu noktadan sonra sıkıntılar başlıyor. Normalde emeklinin maaşına haciz konamaz. Ancak bankalar haciz konamaz olayından yola çıkarak, bloke koyuyorlar. Yani kendisinden gitmesini istemiyorsa, kredi ve kredi kartı varsa, hesaba bloke koyuyor. Gitmesin diye sıkıntı çıkartıyor.