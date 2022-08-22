Emekliye 15 bin TL promosyon müjdesi! Uzmanından açıklama geldi! Duyan herkes emekli olmaya koşuyor! İşte o yöntem...

Emekli promosyon ödemeleri hakkında detaylar sık sık merak ediliyor. Son zamanlarda kamu bankaları tarafından oldukça düşük tutulan ödemeler, özel bankalarda 8 bin 500 TL'yi buldu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankaların son dönemde emeklilere verdiği promosyonlar hakkında açıklamalarda bulunarak, bazı kurumlarda 30-32 bin TL'ye çıkan promosyon ödemelerine dikkat çekti. Şahin bu rakamları almanın ayrıntılarını da anlattı. Peki, 15 bin lira emekli promosyonu var mı? Hangi banka 8 bin TL promosyon veriyor? İşte yüksek promosyon detayları ve konu hakkında merak edilenler...