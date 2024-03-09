Emekliye 15 bin TL promosyon: Bankaların Mart kampanyalarında neler var? Tutar artar mı? Kim, ne kadar ödüyor?

1 Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlanabildiği promosyonda Mart ayı kampanyaları belli oldu. Kimi bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2022'de imzalanan protokol kapsamında 5 bin liraya varan ödeme yaparken, kimileri de 3 yıllık taahhütte bulunanlara otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, mobil uygulama kullanma, emekli yakınını getirme gibi koşullarla ödemeyi artırıyor.

2 Emekliler, seçtiği bankaya göre 15 bin liraya varan promosyon alabiliyor. Taban aylık ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesiyle tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyon tutarından yararlanabilirken; Ocak'ta yüzde 49.25 artan maaşların ardından bankaların ödemeyi daha da artırması beklentileri bulunuyor.