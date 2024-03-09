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Emekliye 15 bin TL promosyon: Bankaların Mart kampanyalarında neler var? Tutar artar mı? Kim, ne kadar ödüyor?

Promosyonda Mart kampanyaları belli oldu. Bankalar otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Emeklilere 15 bin liraya varan ödeme yapılıyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 07:02 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:02
Emekliye 15 bin TL promosyon: Bankaların Mart kampanyalarında neler var? Tutar artar mı? Kim, ne kadar ödüyor? 1

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlanabildiği promosyonda Mart ayı kampanyaları belli oldu. Kimi bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2022'de imzalanan protokol kapsamında 5 bin liraya varan ödeme yaparken, kimileri de 3 yıllık taahhütte bulunanlara otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, mobil uygulama kullanma, emekli yakınını getirme gibi koşullarla ödemeyi artırıyor.

Emekliye 15 bin TL promosyon: Bankaların Mart kampanyalarında neler var? Tutar artar mı? Kim, ne kadar ödüyor? 2

Emekliler, seçtiği bankaya göre 15 bin liraya varan promosyon alabiliyor. Taban aylık ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesiyle tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyon tutarından yararlanabilirken; Ocak'ta yüzde 49.25 artan maaşların ardından bankaların ödemeyi daha da artırması beklentileri bulunuyor.

Emekliye 15 bin TL promosyon: Bankaların Mart kampanyalarında neler var? Tutar artar mı? Kim, ne kadar ödüyor? 3

Peki halen hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için emeklilere, dul ve yetimlere ödenen promosyon tutarları şöyle:

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