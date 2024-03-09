Emekliye 15 bin TL promosyon: Bankaların Mart kampanyalarında neler var? Tutar artar mı? Kim, ne kadar ödüyor?

Promosyonda Mart kampanyaları belli oldu. Bankalar otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Emeklilere 15 bin liraya varan ödeme yapılıyor.
Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlanabildiği promosyonda Mart ayı kampanyaları belli oldu. Kimi bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2022'de imzalanan protokol kapsamında 5 bin liraya varan ödeme yaparken, kimileri de 3 yıllık taahhütte bulunanlara otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, mobil uygulama kullanma, emekli yakınını getirme gibi koşullarla ödemeyi artırıyor.
Emekliler, seçtiği bankaya göre 15 bin liraya varan promosyon alabiliyor. Taban aylık ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesiyle tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyon tutarından yararlanabilirken; Ocak'ta yüzde 49.25 artan maaşların ardından bankaların ödemeyi daha da artırması beklentileri bulunuyor.