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Emekliye 7 büyük destek! Aylıklar artıyor! İndirimler geliyor

Hükümet, milyonlarca emekliye yeni destekler için hazırlıklara başladı. Nisan ayı ile birlikte Meclis'e gelmesi planlanan 7 büyük destek emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, gelirlerini artıracak.

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 06:36 Güncelleme 10 Mart 2024, 07:02
Emekliye 7 büyük destek! Aylıklar artıyor! İndirimler geliyor 1

Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak yeni yasal düzenlemeler için gün sayılıyor. Başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Emekliye 7 büyük destek! Aylıklar artıyor! İndirimler geliyor 2

Bakanlıklar başta belediyeler ve bankalar olmak üzere yapacakları protokollerle destekleri hayata geçirecek.

Emekliye 7 büyük destek! Aylıklar artıyor! İndirimler geliyor 3

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılının emekliler yılı ilan edildiğini açıklamasından sonra hükümet de düğmeye bastı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Nisan ayında Meclis'in açılması ile birlikte ilk gelecek düzenlemelerden birisinin emekliler ile ilgili olacağını söyledi.

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