Emekliye 7 büyük destek! Aylıklar artıyor! İndirimler geliyor

1 Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak yeni yasal düzenlemeler için gün sayılıyor. Başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.

2 Bakanlıklar başta belediyeler ve bankalar olmak üzere yapacakları protokollerle destekleri hayata geçirecek.