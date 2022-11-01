Online ekran halen açık! 1.833 TL altında maaşı olanlara müjde! 650 TL çocuk yardımı başvuruları e-Devletten alınıyor!

Devlet çocuklara ödeme yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan duyuru geldi. Çocuğu olan aileleri ilgilendiriyor. Çocuk destek bileşeni yardımı başvuruları E-devletten alınıyor. Bakan Yanık, ''1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız'' dedi. Peki Çocuk destek bileşeni nedir? Çocuk destek bileşeni başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte yanıtları!