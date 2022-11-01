Online ekran halen açık! 1.833 TL altında maaşı olanlara müjde! 650 TL çocuk yardımı başvuruları e-Devletten alınıyor!
650 TL çocuk yardımı başvuruları e-Devletten alınıyor! Online ekran halen açık! 1.833,45 TL'nin maaşı olanlara müjde! Paralar PTT'den hesaplara yatıyor! Maddi durumu yerinde olmayan aileler için harekete geçildi. Bu kapsamda çocuklu ailelere çocuk başına ödeme yapılacağı duyuruldu. Çocuk destek bileşeni programı açıldı. Programla birlikte başvuru yapan ve başvurusu onaylanan ailelere 650 TL'ye kadar ödeme sözü verildi. İşte detaylar!
Devlet çocuklara ödeme yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan duyuru geldi. Çocuğu olan aileleri ilgilendiriyor. Çocuk destek bileşeni yardımı başvuruları E-devletten alınıyor. Bakan Yanık, ''1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız'' dedi. Peki Çocuk destek bileşeni nedir? Çocuk destek bileşeni başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte yanıtları!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti.
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak.
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