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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, 4C'li emekliler 3 gün içinde ATM'den çekecek! PTT'den 3.600 TL ödeme! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

SSK, Bağkur, 4C'li emekliler 3 gün içinde ATM'den çekecek! PTT'den 3.600 TL ödeme! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

PTT'den maaş alacak emekliler için yeni duyuru geldi. Maaşını 3 yıl boyunca PTT'den alma sözü veren emeklilere 3.600 TL ödeme yapılacak. İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde...

takvim.com.tr
25.01.2023 09:09 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:10
PTT’den 3.600 TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C’li emekliler 3 gün içinde ATM’den çekecek! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

PTT'den emeklileri sevindirecek haber geldi. Kamu ve özel bankalar tarafından sağlanan emekli promosyon kampanyaları yeni yıldan itibaren güncellendi. Bu kapsamda PTT promosyonu hakkında aramalar hız kazanmıştı. Açıklama geldi ve yeni oran duyuruldu. Kimliğiyle beraber PTT şubelerine giden emekliler, PTT'ye 3 yıllık maaş sözü verdiği takdirde 3.600 TL promosyon ödemesi alacak. İşte merak edilenler haberimizde!

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PTT’den 3.600 TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C’li emekliler 3 gün içinde ATM’den çekecek! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

PTT EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYA DETAYLARI

Söz konusu kampanya bedeli 3.600 TL olup, 3 yıl boyunca maaşını emekli maaşını PTT'den almayı taahhüt edenler için geçerlidir.

PTT’den 3.600 TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C’li emekliler 3 gün içinde ATM’den çekecek! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

Söz konusu kampanya 04 Ocak 2023 tarihinde başladı. Kampanya başvurusu PTT iş yerinden yapılacak.

PTT’den 3.600 TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C’li emekliler 3 gün içinde ATM’den çekecek! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

Kampanyadan maaşını PTT'den alan müşteriler yararlanabilecek.

PTT’den 3.600 TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C’li emekliler 3 gün içinde ATM’den çekecek! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

Kampanya katılım başvurusunda bulunan müşteriler, kampanyaya ilişkin başvurunun yapıldığı tarihte Aktif Bank'tan açık kredisi olması ve açık kredilerinde 60 gün üzerinde gecikme bulunmaması gerekmektedir.

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