SSK, Bağkur, 4C'li emekliler 3 gün içinde ATM'den çekecek! PTT'den 3.600 TL ödeme! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

PTT'den emeklileri sevindirecek haber geldi. Kamu ve özel bankalar tarafından sağlanan emekli promosyon kampanyaları yeni yıldan itibaren güncellendi. Bu kapsamda PTT promosyonu hakkında aramalar hız kazanmıştı. Açıklama geldi ve yeni oran duyuruldu. Kimliğiyle beraber PTT şubelerine giden emekliler, PTT'ye 3 yıllık maaş sözü verdiği takdirde 3.600 TL promosyon ödemesi alacak. İşte merak edilenler haberimizde!