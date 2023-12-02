Asgari ücret için geri sayım sürüyor! Kim ne kadar alacak? Hangi formüller gündemde? % 50 artışta ne kadar olacak? İşte kalem kalem detaylar

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında asgari ücret zammına ve masada yer alacak senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

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İşte açıklamalarında yer alan satır başları:

11 aralıkta ilk toplantı yapılacak ancak, onun öncesinde bu toplantılar birisinin ev sahipliğinde yapılmadan önce perde arkasında komisyonlar görüşüyor, perde arkasında başkanlar zaman zaman bir araya gelip görüşüyor.