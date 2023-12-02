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Asgari ücret için geri sayım sürüyor! Kim ne kadar alacak? Hangi formüller gündemde? % 50 artışta ne kadar olacak? İşte kalem kalem detaylar

Milyonların merakla beklediği asgari ücrette geri sayım başladı. A Haber ekranlarına önemli açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücretle ilgili merak edilenleri anlattı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Hangi formüller gündemde? Kim ne kadar alacak? İşte merak tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 18:57 Güncelleme 02 Aralık 2023, 19:32
Asgari ücret için geri sayım sürüyor! Kim ne kadar alacak? Hangi formüller gündemde? % 50 artışta ne kadar olacak? İşte kalem kalem detaylar 1

Milyonların gözünü çevirdiği asgari ücret için geri sayım başladı.

Asgari ücret için geri sayım sürüyor! Kim ne kadar alacak? Hangi formüller gündemde? % 50 artışta ne kadar olacak? İşte kalem kalem detaylar 2

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında asgari ücret zammına ve masada yer alacak senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret için geri sayım sürüyor! Kim ne kadar alacak? Hangi formüller gündemde? % 50 artışta ne kadar olacak? İşte kalem kalem detaylar 3

İşte açıklamalarında yer alan satır başları:

11 aralıkta ilk toplantı yapılacak ancak, onun öncesinde bu toplantılar birisinin ev sahipliğinde yapılmadan önce perde arkasında komisyonlar görüşüyor, perde arkasında başkanlar zaman zaman bir araya gelip görüşüyor.

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