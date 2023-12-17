Emekliye %12'lik refah payı + 2 bin TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur'luya %38 enflasyon farkı geldi! %5 ek ödeme dahilinde...

1 Emekliye yapılacak zam ve memur maaş zammı, 3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte netlik kazanacak. Bu tarihte refah payı hariç olmak üzere emekli maaşları ve memur maaşlarındaki artışlar belirlenmiş olacak. Peki, Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

2 Emekliye yüzde 50 zam: Ocak ayında emekli ve memurların maaşları kaç lira olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asgari ücret bir denge içerisinde belirlenecek. Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız" dedi.