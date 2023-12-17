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Emekliye %12'lik refah payı + 2 bin TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur'luya %38 enflasyon farkı geldi! %5 ek ödeme dahilinde...

Emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için geri sayım başladı. 2024 Ocak zammıyla birlikte milyonlarca kişinin geliri artacak. Nihai zam oranlarına dair güçlü ipuçları, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı 2023 yılının son anketi sonucunda ortaya çıktı. Son olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretin dengeli bir şekilde belirleneceğini ve memur ile emeklilere yüzde 50 civarında bir artış öngördüklerini belirtti. Yılmaz, emeklilerin yanında olma sözü vererek, ellerinden gelen tüm imkanlarla destek sağlanacağını ifade etti.

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 18:05 Güncelleme 17 Aralık 2023, 18:05
Emekliye %12’lik refah payı + 2 bin TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur’luya %38 enflasyon farkı geldi! %5 ek ödeme dahilinde... 1

Emekliye yapılacak zam ve memur maaş zammı, 3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte netlik kazanacak. Bu tarihte refah payı hariç olmak üzere emekli maaşları ve memur maaşlarındaki artışlar belirlenmiş olacak. Peki, Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Emekliye %12’lik refah payı + 2 bin TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur’luya %38 enflasyon farkı geldi! %5 ek ödeme dahilinde... 2

Emekliye yüzde 50 zam: Ocak ayında emekli ve memurların maaşları kaç lira olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asgari ücret bir denge içerisinde belirlenecek. Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız" dedi.

Emekliye %12’lik refah payı + 2 bin TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur’luya %38 enflasyon farkı geldi! %5 ek ödeme dahilinde... 3

YÜZDE 50 CİVARINDAN ARTIŞ
Yılmaz, "İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklisi için farklı bir artış olacak. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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