1998'den 2011'e kadar SGK 2024 emeklilik yaş hesabı çıktı! Kısmi emeklilik ile 50-53-55 yaşında emekli olma şansı doğacak! Staj borçlanması dahil...

Günümüzde erken emeklilik, milyonlarca çalışanın dikkatini çeken ve merak ettiği konular arasında öne çıkıyor. Bu bağlamda, erken emekliliğin belirleyici faktörlerinden biri, sigorta başlangıç tarihi olarak karşımıza çıkıyor. Sigorta başlangıcı, bireylerin iş hayatına adım attıkları ve sosyal güvenlik primi ödemeye başladıkları ilk günü temsil etmektedir.
10 YIL SİGORTALILIKLA EMEKLİ OLMA İMKANI
Prim günü yetersiz olan fakat yaşları nedeniyle primleri tamamlama şansı olmayan kişiler, "yaştan emekli" olabilirler. Şartlar, ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yıl (3600 gün) sigortalılık süresi ile emekli olmak mümkündür.
İLK SİGORTALILIK TARİHİ BELİRLEYİCİ
Yaştan emeklilik şartları, ilk sigortalı olunan tarihe göre değişir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığa sahip kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler.
Benzer şekilde, 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığa sahip erkekler, 55 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler.