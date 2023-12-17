1998'den 2011'e kadar SGK 2024 emeklilik yaş hesabı çıktı! Kısmi emeklilik ile 50-53-55 yaşında emekli olma şansı doğacak! Staj borçlanması dahil...

1 Günümüzde erken emeklilik, milyonlarca çalışanın dikkatini çeken ve merak ettiği konular arasında öne çıkıyor. Bu bağlamda, erken emekliliğin belirleyici faktörlerinden biri, sigorta başlangıç tarihi olarak karşımıza çıkıyor. Sigorta başlangıcı, bireylerin iş hayatına adım attıkları ve sosyal güvenlik primi ödemeye başladıkları ilk günü temsil etmektedir.

2 10 YIL SİGORTALILIKLA EMEKLİ OLMA İMKANI Prim günü yetersiz olan fakat yaşları nedeniyle primleri tamamlama şansı olmayan kişiler, "yaştan emekli" olabilirler. Şartlar, ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yıl (3600 gün) sigortalılık süresi ile emekli olmak mümkündür.