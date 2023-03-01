Emekliye 12.750 TL ödeme! 1-2-3-4-5 Mart 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! SSK, Bağkur, 4C, EYT'linin tek sözüyle 3 günde yatıyor! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...
EYT yasasıyla beraber gözler Mart ayı promosyon ödemelerine çevrildi. Emekliler merakla bankaların yeni ayda yapacağı kampanyaları merak edip araştırıyor. Önceki aylarda 10 bin TL'yi aşan emekli maaş promosyonlarının EYT ile beraber 12-15 bin TL arasında yükselişe geçebileceği konuşuluyor. Bankalar yeni bir maratona girmeye hazırlanırken bankalar ücret güncellemelerine başladı. Pekii, Mart ayı emekli promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte detaylar...
01.03.2023 18:55 - Son Güncelleme: 01.03.2023 18:55
Mart ayı emekli promosyon kampanyaları hakkında aramalar hız kazandı. EYT yasasının kabul edilmesiyle bankalar emekli maaşı promosyonu amacıyla büyük bir rekabete girdi. Bu ödemeden 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar, yeni emekliler kampanyalardan yararlanabiliyor. Peki, en yüksek ödeme hangi bankada? İşte detaylar...