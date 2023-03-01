Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekliye 12.750 TL ödeme! 1-2-3-4-5 Mart 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! SSK, Bağkur, 4C, EYT'linin tek sözüyle 3 günde yatıyor! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...

Emekliye 12.750 TL ödeme! 1-2-3-4-5 Mart 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! SSK, Bağkur, 4C, EYT'linin tek sözüyle 3 günde yatıyor! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...

EYT yasasıyla beraber gözler Mart ayı promosyon ödemelerine çevrildi. Emekliler merakla bankaların yeni ayda yapacağı kampanyaları merak edip araştırıyor. Önceki aylarda 10 bin TL'yi aşan emekli maaş promosyonlarının EYT ile beraber 12-15 bin TL arasında yükselişe geçebileceği konuşuluyor. Bankalar yeni bir maratona girmeye hazırlanırken bankalar ücret güncellemelerine başladı. Pekii, Mart ayı emekli promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
01.03.2023 18:55 - Son Güncelleme: 01.03.2023 18:55
Emekliye 12.750 TL ödeme! 1-2-3-4-5 Mart 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! SSK, Bağkur, 4C, EYT’linin tek sözüyle 3 günde yatıyor! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...

Mart ayı emekli promosyon kampanyaları hakkında aramalar hız kazandı. EYT yasasının kabul edilmesiyle bankalar emekli maaşı promosyonu amacıyla büyük bir rekabete girdi. Bu ödemeden 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar, yeni emekliler kampanyalardan yararlanabiliyor. Peki, en yüksek ödeme hangi bankada? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye 12.750 TL ödeme! 1-2-3-4-5 Mart 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! SSK, Bağkur, 4C, EYT’linin tek sözüyle 3 günde yatıyor! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...

EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar, ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten ya da emeklilik lemleri sırasında SGK'dan seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

Emekliye 12.750 TL ödeme! 1-2-3-4-5 Mart 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! SSK, Bağkur, 4C, EYT’linin tek sözüyle 3 günde yatıyor! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...

Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.

Emekliye 12.750 TL ödeme! 1-2-3-4-5 Mart 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! SSK, Bağkur, 4C, EYT’linin tek sözüyle 3 günde yatıyor! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...

Yüksek miktarlarda promosyon rakamları

Bankalar yeni emeklileri ve daha yüksek maaş alacak mevcut emeklileri kendi bankasına çekmek için daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir.

Emekliye 12.750 TL ödeme! 1-2-3-4-5 Mart 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! SSK, Bağkur, 4C, EYT’linin tek sözüyle 3 günde yatıyor! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...

Bu bağlamda emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor.

SON DAKİKA