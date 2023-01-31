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Haberler Ekonomi Emekliye 12.500 TL ödeme! Şubat 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: SSK, Bağkur, 4C, EYT'liye 3 gün içinde yatıyor! Ziraat, Halkbank, Garanti, İŞ...

Emekliye 12.500 TL ödeme! Şubat 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: SSK, Bağkur, 4C, EYT'liye 3 gün içinde yatıyor! Ziraat, Halkbank, Garanti, İŞ...

Şubat ayının gelmesiyle birlikte güncel promosyon kampanyaları merak edilip araştırılıyor. Ocak ayında emeklilere yapılan maaş zammının ardından ödemelerinde artışa gidilmişti. EYT yasasının Şubat ayında yürürlüğe girmesi beklenirken bankaların da promosyon ödemelerinde zam yapması bekleniyor. Bu kapsamda konuşulan rakam 12.500 TL. Peki, Şubat ayında en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte Şubat ayı banka banka promosyon ödemeleri...

takvim.com.tr
31.01.2023 16:05 - Son Güncelleme: 31.01.2023 16:05
Emekliye 12.500 TL ödeme! Şubat 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: SSK, Bağkur, 4C, EYT’liye 3 gün içinde yatıyor! Ziraat, Halkbank, Garanti, İŞ...

Şubat ayı emekli promosyon kampanyaları hakkında aramalar hız kazandı. Bankalar emekli maaşı promosyonu amacıyla büyük bir rekabete girdi. Bu ödemeden 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar, yeni emekliler kampanyalardan yararlanabiliyor. Aldığı promosyonu düşük bulanlar için de imkanlar var. Peki, Şubat ayı Akbank, Yapı Kredi, İNG, TEB, Denizbank, İş Bankası, Garanti promosyonu ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Emekliye 12.500 TL ödeme! Şubat 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: SSK, Bağkur, 4C, EYT’liye 3 gün içinde yatıyor! Ziraat, Halkbank, Garanti, İŞ...

EYT'lilerin beklediği düzenleme Meclis'e sunuldu. EYT'lilerin emekli olmak için nereye nasıl başvuracaklarını ve ne kadar banka promosyonu alabileceklerini Ekonomist Muhammet Bayram açıkladı.

Emekliye 12.500 TL ödeme! Şubat 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: SSK, Bağkur, 4C, EYT’liye 3 gün içinde yatıyor! Ziraat, Halkbank, Garanti, İŞ...

EYT'lileri alacağı banka promosyonu hakkında konuşan Muhammet Bayram, "1 Mart itibarıyla emekli maaşı alanlar 5.000 TL ile 12.500 TL arası banka promosyonu alabilecekler." ifadesini kullandı.

Emekliye 12.500 TL ödeme! Şubat 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: SSK, Bağkur, 4C, EYT’liye 3 gün içinde yatıyor! Ziraat, Halkbank, Garanti, İŞ...

EYT'LİLERİN MAAŞ VE EMEKLİ PROMOSYON HESAPLARI BAŞLADI

EYT kanun teklifi 2 Şubat 2023 Perşembe günü Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nunda görüşülecek. Bütçe görüşmesinin ardından EYT yasası taslağı Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak.

Emekliye 12.500 TL ödeme! Şubat 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: SSK, Bağkur, 4C, EYT’liye 3 gün içinde yatıyor! Ziraat, Halkbank, Garanti, İŞ...

Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Şubat ayında Meclis'te oylanacak EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile hak sahibi vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak. EYT'li maaş ve emekli promosyon hesapları yapmaya başladı.

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