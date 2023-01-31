Emekliye 12.500 TL ödeme! Şubat 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ: SSK, Bağkur, 4C, EYT’liye 3 gün içinde yatıyor! Ziraat, Halkbank, Garanti, İŞ...

Şubat ayı emekli promosyon kampanyaları hakkında aramalar hız kazandı. Bankalar emekli maaşı promosyonu amacıyla büyük bir rekabete girdi. Bu ödemeden 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar, yeni emekliler kampanyalardan yararlanabiliyor. Aldığı promosyonu düşük bulanlar için de imkanlar var. Peki, Şubat ayı Akbank, Yapı Kredi, İNG, TEB, Denizbank, İş Bankası, Garanti promosyonu ne kadar oldu? İşte detaylar...